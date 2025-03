Audi House of Progress: innovazione e design alla Milano Design Week 2025

Audi torna protagonista della Milano Design Week 2025, portando la sua visione del futuro e dell’innovazione all’House of Progress. Dal 7 al 13 aprile, gli spazi di Portrait Milano in Corso Venezia 11 ospiteranno un’esposizione che unisce tecnologia, sostenibilità e arte, confermando l’impegno del Marchio dei quattro anelli nel ridefinire il concetto di mobilità premium.

Audi rinnova la sua presenza al FuoriSalone 2025 con un hub immersivo in cui il passato e il futuro si incontrano. L’ex seminario Arcivescovile, risalente al XVI secolo e già aperto al pubblico nel 2017 da Audi, si trasforma ancora una volta in un punto di riferimento per il design e l’innovazione. Quest’anno, il focus si concentra su flexability, un concetto che rappresenta l’unione tra flessibilità e capacità, elementi chiave della strategia del brand.

Il fulcro della presenza Audi alla Milano Design Week è l’installazione “Drift Us”, creata dal duo di artisti olandesi DRIFT. Quest’opera site-specific si ispira alla natura e alla sua continua evoluzione, utilizzando ventidue steli luminosi che si attivano al passaggio dei visitatori. Questa coreografia di luce e movimento invita il pubblico a riflettere sull’equilibrio dinamico tra uomo, tecnologia e ambiente, perfettamente in linea con la visione di mobilità sostenibile promossa da Audi.

Attraverso questa installazione interattiva, Audi vuole offrire ai visitatori un’esperienza unica, che simboleggia il continuo adattamento della mobilità alle esigenze di un mondo in trasformazione. Il movimento degli steli, influenzato dalla presenza umana, rappresenta la capacità della tecnologia di rispondere in maniera armoniosa all’ambiente circostante. Luce, suono e movimento si fondono, creando un’ambientazione che coinvolge non solo le persone, ma anche le vetture esposte e il contesto architettonico di Portrait Milano.

L’House of Progress non sarà l’unico luogo dove Audi lascerà il segno durante la Milano Design Week 2025. Il brand sarà protagonista anche nel MonteNapoleone District, rafforzando la partnership avviata nel 2014, e presso l’Università degli Studi di Milano, all’interno della mostra-evento CRE-ACTION organizzata da INTERNI. Il legame con questa iniziativa si riconferma per il 12° anno consecutivo, sottolineando l’impegno di Audi nel dialogo tra design, innovazione e sostenibilità.

Con marchi come Bentley, Lamborghini e Ducati, il Gruppo Audi continua a essere un punto di riferimento nel settore automotive. Nel 2024, l’azienda ha registrato oltre 1,7 milioni di automobili Audi vendute, con un fatturato di 64,5 miliardi di euro. Con più di 88.000 dipendenti nel mondo, Audi prosegue il suo cammino verso una mobilità premium sostenibile e connessa, consolidando il suo impegno per un futuro innovativo.