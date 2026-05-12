Audi Q9, il SUV più grande della gamma: esclusività e spazio high-end

La nuova Audi Q9 si prepara a diventare il punto di riferimento assoluto della gamma SUV dei quattro anelli. La Casa tedesca ha infatti svelato i primi dettagli degli interni del nuovo modello high-end, un SUV full size che punta a ridefinire il concetto di mobilità premium attraverso un abitacolo pensato come un vero e proprio spazio abitativo mobile.

Con il debutto ufficiale fissato per il 29 luglio 2026 e l’arrivo nelle concessionarie italiane previsto nel quarto trimestre dell’anno, la nuova Audi Q9 mette al centro abitabilità, digitalizzazione e comfort di altissimo livello, proponendosi come il SUV più esclusivo mai realizzato dal marchio.

Secondo Gernot Döllner, CEO di AUDI AG, il futuro del celebre “Vorsprung durch Technik” passerà sempre più dall’esperienza a bordo. Una filosofia che prende forma attraverso materiali raffinati, tecnologie immersive e soluzioni pensate per trasformare ogni viaggio in un’esperienza premium.

L’abitacolo della nuova Audi Q9 si distingue immediatamente per il design pulito e per gli spazi particolarmente generosi. Il SUV sarà disponibile di serie nella configurazione a sette posti oppure, su richiesta, in una più esclusiva variante a sei posti. In quest’ultima configurazione, la seconda fila ospita due sedili singoli ventilati e regolabili elettricamente, progettati per offrire un’atmosfera lounge e un comfort da prima classe.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla versatilità. La seconda fila della versione a sette posti può infatti accogliere fino a tre seggiolini per bambini affiancati, mentre la funzione comfort entry facilita l’accesso alla terza fila grazie all’inclinazione automatica delle sedute. I sedili posteriori sono inoltre regolabili singolarmente sia nella posizione longitudinale sia nell’inclinazione dello schienale.

Tra gli elementi più innovativi spiccano le portiere automatiche a gestione elettrica, apribili anche da remoto tramite l’app myAudi. Il sistema integra sensori perimetrali in grado di rilevare ostacoli, persone o oggetti, arrestando automaticamente il movimento delle porte in caso di necessità. L’angolo di apertura fino a 90 gradi migliora ulteriormente accessibilità e praticità.

Audi ha puntato fortemente anche sull’atmosfera interna. Il nuovo SUV adotta infatti il più grande tetto panoramico mai installato su una vettura del marchio, con una superficie di ben 1,5 metri quadrati. Il sistema sfrutta una tecnologia elettrocromatica capace di adattare la trasparenza del vetro, riducendo l’impatto della luce solare e dei raggi UV. A rendere ancora più suggestivo l’ambiente contribuiscono 84 micro LED integrati nel tetto, configurabili in 30 diverse tonalità luminose.

L’esperienza sensoriale viene ulteriormente elevata dalla combinazione tra la luce interattiva dinamica e il sofisticato impianto audio premium Bang & Olufsen con tecnologia 4D. Il sistema sincronizza l’illuminazione con il ritmo musicale e persino con i colori della copertina del brano riprodotto. Gli altoparlanti integrati nei poggiatesta e gli attuatori presenti nei sedili anteriori trasformano la musica in un’esperienza immersiva e “tattile”.

Non manca la massima attenzione ai dettagli e alla personalizzazione. La nuova Audi Q9 potrà infatti essere configurata con rivestimenti in lana di alpaca oppure in pelle Nappa, oltre a inserti in frassino naturale o carbonio. Il programma Audi exclusive offrirà inoltre un’ampia gamma di soluzioni dedicate ai clienti più esigenti.

Sul fronte della praticità, la nuova ammiraglia SUV introduce anche una soluzione già vista sulla nuova Audi Q3: il selettore della trasmissione posizionato sul piantone dello sterzo. Questa scelta libera spazio lungo la console centrale, dove trova posto un sistema di ricarica wireless refrigerato per smartphone compatibile con lo standard Qi 2.2 e dotato di due postazioni da 25 Watt con allineamento magnetico.

Con la nuova Audi Q9, Audi punta chiaramente a rafforzare la propria presenza nel segmento dei SUV di lusso, proponendo un modello che combina dimensioni imponenti, tecnologie avanzate e un livello di comfort ai vertici della categoria.