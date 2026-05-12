Mercedes-Benz lancia la nuova Classe C elettrica: autonomia fino a 762 km e prezzo da 70.269 euro

La nuova Mercedes-Benz Classe C elettrica segna una svolta storica per la casa della Stella. Uno dei modelli più iconici e apprezzati della gamma Mercedes-Benz entra ufficialmente nell’era della mobilità a zero emissioni, mantenendo intatti i valori che ne hanno decretato il successo globale: eleganza, comfort, tecnologia e sportività. La nuova berlina elettrica è già ordinabile in Italia con un prezzo di partenza di 70.269 euro e una gamma articolata su quattro livelli di allestimento: ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS.

Con questa nuova generazione, Mercedes-Benz punta a ridefinire il concetto di berlina premium elettrica nel segmento medio, offrendo una vettura che unisce design emozionale, autonomia elevata e innovazioni tecnologiche di fascia superiore. La nuova Classe C elettrica rappresenta infatti l’evoluzione di una tradizione lunga decenni, proiettata verso il futuro grazie alla propulsione 100% elettrica.

La nuova Classe C elettrica interpreta il più recente linguaggio stilistico del marchio con una silhouette filante da coupé, superfici pulite e dettagli distintivi che ne enfatizzano il carattere premium. A colpire è soprattutto il frontale con la nuova griglia illuminata composta da 1.050 punti luce, soluzione scenografica che dona alla berlina un look futuristico e sofisticato.

Anche il posteriore richiama il family feeling delle più recenti granturismo della casa tedesca, con linee scolpite e una firma luminosa dal forte impatto visivo. Il risultato è una vettura capace di combinare presenza scenica e aerodinamica evoluta, elemento fondamentale per massimizzare efficienza e autonomia.

L’abitacolo della nuova Classe C elettrica è stato progettato per offrire un’esperienza immersiva e rilassante, in piena filosofia “Welcome home”. Mercedes-Benz ha lavorato con attenzione su qualità percepita, materiali e insonorizzazione, creando un ambiente premium capace di distinguersi nel panorama delle berline elettriche.

Spiccano i rivestimenti di alta qualità, disponibili anche con materiali certificati vegan, oltre ai dettagli artigianali come il motivo “Twisted Diamond” in pelle Nappa. I nuovi sedili elettrici high-end integrano funzioni di massaggio, ventilazione, supporto lombare e audio 4D, trasformando ogni viaggio in un’esperienza di comfort avanzato.

Grande protagonista della plancia è il nuovo MBUX Hyperscreen da 39,1 pollici, che porta a bordo un’interfaccia completamente digitale e altamente personalizzabile. Il sistema sfrutta una retroilluminazione a matrice con oltre 1.000 LED indipendenti per garantire massima leggibilità e un’esperienza dedicata sia al conducente sia al passeggero anteriore.

Tra gli elementi più scenografici spicca anche il tetto panoramico SKY CONTROL, arricchito da 162 stelle luminose integrate, sincronizzabili con l’illuminazione ambientale dell’abitacolo.

Uno dei punti di forza della nuova Classe C elettrica è senza dubbio l’efficienza. Grazie alla piattaforma a 800 volt, all’aerodinamica ottimizzata e alla nuova batteria da 94 kWh utilizzabili, la berlina tedesca può raggiungere fino a 762 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP.

Mercedes-Benz introduce inoltre soluzioni innovative come la pompa di calore multisorgente e il sistema frenante one-box con recupero energetico fino a 300 kW, migliorando ulteriormente consumi e comfort termico.

Sul fronte della ricarica, la nuova Classe C elettrica promette prestazioni di riferimento: in soli 10 minuti è possibile recuperare fino a 325 chilometri di percorrenza, rendendo la vettura particolarmente adatta anche ai lunghi viaggi.

La vettura è inoltre predisposta per la ricarica bidirezionale, caratteristica che consente di utilizzare l’auto come sistema mobile di accumulo energetico.

Mercedes-Benz definisce questa versione come la Classe C più sportiva di sempre. Merito dell’asse posteriore sterzante fino a 4,5 gradi, capace di ridurre il diametro di sterzata a 11,2 metri, e delle sospensioni pneumatiche AIRMATIC con smorzamento predittivo basato sui dati Car-to-X e di Google Maps.

L’esperienza di guida viene ulteriormente arricchita dal nuovo MBUX Virtual Assistant con intelligenza artificiale generativa, progettato per sostenere conversazioni naturali e complesse grazie a una memoria contestuale avanzata.

La navigazione con Electric Intelligence, l’head-up display in realtà aumentata e il sistema MBUX Surround Navigation contribuiscono a migliorare orientamento e gestione dei viaggi, soprattutto nelle situazioni di traffico urbano più complesse.

La nuova Classe C elettrica introduce una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida e sicurezza attiva. Tra le tecnologie più avanzate figurano DISTRONIC, PRE-SAFE Curve e il sistema MB.DRIVE ASSIST PRO, pensato per offrire una guida fluida e assistita anche nei contesti urbani ad alta densità di traffico.

Grazie al nuovo sistema operativo MB.OS, l’intera vettura potrà inoltre ricevere aggiornamenti software over-the-air, mantenendo sempre aggiornate funzioni di infotainment, assistenza alla guida e gestione energetica senza necessità di recarsi in officina.

La nuova Mercedes-Benz Classe C elettrica è già disponibile per gli ordini sul mercato italiano con un prezzo di listino che parte da 70.269 euro. La gamma comprende quattro differenti configurazioni — ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e PREMIUM PLUS — studiate per soddisfare esigenze diverse in termini di dotazioni, tecnologia e comfort.