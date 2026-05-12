Renault 4 JP4x4 Concept: debutto mondiale al Roland-Garros 2026 con un look crossover da spiaggia

In occasione dell’edizione 2026 del torneo di Roland-Garros, Renault svelerà una delle concept car più originali e divertenti degli ultimi anni. Si chiama Renault 4 JP4x4 Concept ed è una reinterpretazione moderna e completamente elettrica delle storiche versioni Plein Air del 1969 e JP4 del 1981, modelli che hanno contribuito a rendere iconica la Renault 4 grazie al loro spirito libero, essenziale e votato all’avventura.

Esposta in anteprima dal 18 maggio sullo stand Renault del celebre torneo parigino, la nuova concept car nasce sulla base della Renault 4 E-Tech Electric e aggiunge un’anima ancora più outdoor grazie alla trazione integrale permanente, ad una carrozzeria aperta e ad un design pensato per il tempo libero.

La nuova Renault 4 JP4x4 Concept punta tutto su uno stile che unisce nostalgia e modernità. La carrozzeria sfoggia una brillante tinta Verde Smeraldo perlato, reinterpretazione contemporanea delle storiche colorazioni utilizzate sulla Renault 4 originale negli anni Settanta e Ottanta. A creare un forte contrasto visivo ci pensano gli interni arancioni, dal carattere pop e sportivo.

L’auto si distingue immediatamente per le sue linee aperte e minimaliste. Le due porte tradizionali si accompagnano ad un tetto traforato che migliora la rigidità della struttura, mentre il posteriore richiama il mondo dei pick-up grazie ad un portellone abbattibile. Il look viene completato da dettagli lifestyle come la tavola da surf sul tetto e gli skateboard sistemati nel bagagliaio, chiaro riferimento ad uno stile di vita dinamico e spensierato.

Anche l’abitacolo riprende elementi iconici del passato Renault. I sedili avvolgenti ricordano infatti i celebri sedili “a petalo” degli anni Settanta, reinterpretati con materiali moderni e tessuti tecnici. La plancia e i pannelli porta sono rivestiti in tessuto, mentre una pratica maniglia lato passeggero sottolinea la vocazione avventurosa del modello. Nuova anche la consolle centrale flottante, che contribuisce a rendere l’ambiente più raffinato e tecnologico.

Dal punto di vista tecnico, Renault 4 JP4x4 Concept deriva dalla piattaforma già utilizzata per la Renault 4 Savane 4x4 Concept presentata nel 2025. La concept car dispone di un’altezza da terra maggiorata di 15 mm rispetto alla Renault 4 E-Tech Electric standard, oltre a carreggiate più larghe e pneumatici specifici Goodyear UltraGrip Performance+ da 225/55 montati su cerchi dedicati da 18 pollici.

La vera novità è però rappresentata dalla presenza di un secondo motore elettrico al posteriore che consente di avere la trazione integrale sempre disponibile. Una soluzione che rende il veicolo più agile e capace di affrontare terreni sabbiosi, sterrati e percorsi sconnessi, dimostrando le potenzialità della piattaforma AmpR Small anche nel segmento B elettrico a quattro ruote motrici.

Secondo Jean-Philippe Salar, Direttore Design Avanzato di Renault, questa concept car è stata progettata per trasmettere “lo spirito di libertà degli anni Sessanta e Settanta”, aggiungendo però dettagli estremamente contemporanei come gli inserti stampati in 3D sulle fiancate ispirati al mondo sportswear.

La Renault 4 JP4x4 Concept sarà una delle protagoniste dello stand Renault a Roland-Garros 2026, ma non sarà l’unica novità. Accanto a lei debutterà infatti anche la showcar Renault 4 Roland-Garros E-Tech Electric, presentata nella variante Plein Sud con tetto elettrico apribile in tessuto.

Questa versione propone un’ampia apertura panoramica pensata per esaltare il piacere della guida all’aria aperta. La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud è già ordinabile negli allestimenti Techno e Iconic, mentre la serie speciale Roland-Garros arriverà nelle concessionarie entro la fine del prossimo autunno.

A completare la presenza del marchio francese al torneo parigino ci saranno anche la nuova Twingo E-Tech Electric e la Renault 5 Roland-Garros E-Tech Electric, confermando la strategia del brand verso una mobilità elettrica sempre più emozionale, accessibile e ricca di personalità.