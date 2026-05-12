Mazda Edu: formazione e lavoro nel settore automotive per le nuove generazioni

Mazda Italia compie un passo importante verso il futuro dell'automotive investendo nella formazione delle nuove generazioni con il progetto Mazda Edu. L'iniziativa nasce per rispondere alla crescente domanda di tecnici specializzati e personale di assistenza, figure sempre più centrali grazie all'evoluzione tecnologica del settore, ma spesso ancora poco conosciute dai giovani.

Dopo la prima edizione del 7 maggio 2025, realizzata presso la Concessionaria Autoimport di Roma insieme agli studenti dell'Istituto Meccatronico Giorgi Woolf, il progetto ha raccolto riscontri positivi sia dai ragazzi sia dai professionisti coinvolti. Durante questa giornata, gli studenti hanno approfondito i processi del service e partecipato a simulazioni pratiche di diagnosi e ripristino sotto la guida di ingegneri Mazda e capi officina. Inoltre, alcuni studenti hanno preso parte a un evento stampa presso il Centro di Formazione Mazda, avendo l'opportunità di collaborare con giornalisti in attività di disassemblaggio del motore diesel 3,3L della Mazda CX-60, esplorando insieme le particolarità meccaniche e ingegneristiche.

Il 5 maggio 2026 si è svolta una seconda visita didattica presso Autoimport, che ha confermato la continuità e la forza del progetto Mazda Edu. In questa occasione, i giovani neoassunti hanno presentato agli studenti prossimi al diploma le attività del reparto Service e raccontato il proprio percorso di ingresso nel mondo del lavoro. Durante l'incontro, Mazda Italia ha annunciato la donazione di una Mazda CX-60 all'Istituto Giorgi Woolf, destinata alle attività formative. Autoimport ha inoltre fornito attrezzature d'officina, strumenti operativi e vestiario professionale per aggiornare le dotazioni laboratoriali dell'istituto.

Il programma prosegue durante il mese di maggio 2026 con nuovi appuntamenti: il 13 maggio all'Istituto Engim di Verona, in collaborazione con la Concessionaria Autolago e Confartigianato, e il 26 maggio all'Istituto Ferrari di Maranello insieme alla Concessionaria Ferrari Giorgio di Modena. Gli incontri prevedono attività formative sia teoriche sia pratiche, in cui studenti e neodiplomati hanno modo di conoscere meglio le dinamiche del service automotive e le reali opportunità di crescita professionale offerte dal settore.

Con Mazda Edu, l'azienda rinnova il suo impegno nello sviluppo di competenze specialistiche e nella promozione di una concreta occupabilità. La collaborazione strutturata tra scuola e rete distributiva rappresenta un modello virtuoso per valorizzare e qualificare le nuove figure richieste dall'industria automobilistica di domani.