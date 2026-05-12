BYD accende Milano: innovativa installazione outdoor alimentata da un'auto elettrica

A Milano la mobilità elettrificata diventa esperienza concreta. In Via Senato, nel cuore del capoluogo lombardo, BYD BYD inaugura una maxi installazione urbana destinata a far parlare di sé: una grande affissione luminosa alimentata direttamente da una vettura parcheggiata ai suoi piedi, la nuova BYD ATTO 2 DM-i BYD ATTO 2 DM-i.

L’iniziativa rappresenta un caso praticamente unico nel panorama della comunicazione automotive italiana e punta a mostrare dal vivo le potenzialità della tecnologia Vehicle to Load (V2L), sistema che consente all’auto di trasformarsi in una vera e propria fonte di energia mobile.

L’installazione firmata BYD non si limita a promuovere un modello, ma costruisce una vera narrazione urbana. Sul lato corto dell’impianto compare una comunicazione tradizionale con logo e visual del brand. È però percorrendo il lato lungo che arriva il colpo di scena: l’auto non compare nel manifesto, ma viene indicata fisicamente sotto l’affissione con il messaggio “E l’auto? Qui sotto. Che alimenta quest’affissione”.

Ed è realmente così. La BYD ATTO 2 DM-i collegata tramite un cavo LED alla struttura fornisce energia all’intero impianto luminoso, dimostrando in modo tangibile come la funzione V2L possa essere utilizzata nella vita reale.

La tecnologia Vehicle to Load è presente di serie su tutta la gamma BYD e permette al veicolo di erogare fino a 3 kW di potenza verso dispositivi esterni attraverso la porta di ricarica.

In pratica, l’auto può alimentare apparecchi elettronici e strumenti di utilizzo quotidiano anche in assenza di una presa di corrente. Laptop, elettrodomestici, e-bike, frigoriferi portatili e utensili da lavoro possono essere collegati direttamente alla vettura, trasformando il veicolo in una centrale energetica mobile.

Con l’installazione milanese, BYD sceglie di mostrare questa tecnologia non con una semplice campagna pubblicitaria, ma attraverso una dimostrazione concreta e immediatamente comprensibile ai passanti.

Protagonista dell’iniziativa è la BYD ATTO 2 DM-i, SUV compatto dotato della tecnologia Super Hybrid Dual Mode Intelligent. Il modello offre un’autonomia complessiva fino a 1.000 km e integra il sistema Vehicle to Load come equipaggiamento standard.

Sul mercato italiano, il SUV plug-in hybrid sta registrando risultati importanti. Dopo il successo della BYD SEAL U DM-i BYD SEAL U DM-i, la nuova ATTO 2 DM-i si è posizionata al secondo posto tra i modelli ibridi plug-in più venduti in Italia. Solo nel mese di aprile sono state immatricolate circa 1.500 unità, confermando la crescita del marchio cinese nel segmento elettrificato.

BYD sottolinea inoltre come l’intero progetto creativo e tecnico sia stato sviluppato dal team interno dell’azienda. Una scelta che riflette la volontà del costruttore di raccontare la propria innovazione partendo direttamente dalla conoscenza della tecnologia.

L’impianto angolare di Via Senato è stato scelto proprio per la sua doppia esposizione, ideale per accompagnare il pubblico in un racconto progressivo: prima la curiosità, poi la scoperta della vettura che alimenta realmente l’installazione.