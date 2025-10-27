Connect with us

Audi rivoluziona l’esperienza digitale con la nuova app myAudi e l’assistente AI integrato

Audi compie un ulteriore passo verso la mobilità intelligente presentando l’evoluzione della propria app myAudi, fulcro dell’ecosistema digitale dei quattro anelli. Il nuovo layout, progettato all’insegna della chiarezza e dell’essenzialità, rende ancora più semplice e intuitivo l’accesso a tutti i servizi digitali del marchio, offrendo agli utenti un’esperienza connessa e personalizzata.

La vera novità è l’introduzione dell’assistente AI di Audi, sviluppato in collaborazione con ChatGPT, in grado di rispondere a tutte le domande relative all’utilizzo della vettura. Questa innovazione segna il debutto di un supporto conversazionale evoluto, capace di comprendere il linguaggio naturale e fornire risposte precise e contestuali. Un passo che consolida la visione di Audi come pioniera nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel mondo automotive.

All’interno della nuova myAudi, l’utente può esplorare cinque aree tematiche: veicolo, navigazione, AI, news dal mondo Audi Italia ed e-commerce dei prodotti digitali. Un ecosistema completo che non solo migliora la gestione dell’auto, ma amplifica la connessione con il brand, offrendo servizi sempre più personalizzati e aggiornati.

Audi ha inoltre ulteriormente perfezionato la chiave digitale, che consente di accedere e avviare la vettura tramite smartphone o smartwatch, e ha potenziato l’e-tron trip planner, il pianificatore adattivo degli itinerari per i modelli elettrici. Quest’ultimo ora integra informazioni ancora più dettagliate sullo stato della rete di ricarica e sull’autonomia residua, ottimizzando ogni spostamento in chiave sostenibile.

Tra i servizi di punta figura Audi Service Request, una funzione che permette all’auto di inviare automaticamente al centro assistenza di fiducia le segnalazioni per eventuali interventi, liberando il Cliente dalla necessità di monitorare le scadenze. Un sistema intelligente che trasforma la manutenzione in un processo fluido e automatizzato.

Con questa evoluzione della app myAudi, il marchio dei quattro anelli conferma la propria leadership nella digitalizzazione dell’esperienza di guida, unendo tecnologia, intelligenza artificiale e attenzione al cliente in un’unica piattaforma integrata. Audi ribadisce così la sua visione del futuro: un ecosistema connesso, sostenibile e orientato all’innovazione, dove l’AI diventa il nuovo alleato del conducente.

