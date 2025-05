Automobili Lamborghini fa la storia al DreamHack Dallas 2025

Automobili Lamborghini ha lasciato un segno indelebile nella storia del DreamHack Dallas 2025, diventando il primo marchio automobilistico a salire sul palco del festival di gaming lifestyle più importante al mondo. In qualità di partner principale dell’evento, la Casa di Sant’Agata Bolognese ha portato un’esperienza senza precedenti che ha intrecciato eSport, simulazione di guida professionale e tecnologia Web3, proiettando il proprio DNA automobilistico nel futuro dell’intrattenimento digitale.

Uno stand di 300 m² nel cuore del Kay Bailey Hutchison Convention Center ha rappresentato il fulcro dell’innovativa presenza di Lamborghini, attirando migliaia di visitatori durante i tre giorni del festival. I fan sono stati catapultati in un universo immersivo dove interoperabilità, design futuristico e potenza digitale si fondono, grazie a esperienze di sim racing all’avanguardia, ambientazioni Web3 completamente gamificate e contenuti esclusivi.

Fiore all’occhiello dell’evento è stata una Lamborghini Revuelto unica con livrea personalizzata, esposta fisicamente e replicata digitalmente in simulazioni e piattaforme Web3. La supersportiva ibrida plug-in V12 HPEV da 1015 CV ha incarnato lo spirito della manifestazione, simbolo di una nuova era per le performance Lamborghini. Il pubblico ha potuto vivere la potenza e il piacere di guida della Revuelto in simulatori professionali sviluppati in collaborazione con Vesaro, Moza Racing e il Centro Stile Lamborghini, e testare per la prima volta un nuovo volante Revuelto lanciato in esclusiva al DreamHack.

Christian Mastro, Direttore Marketing di Automobili Lamborghini, ha sottolineato l’importanza strategica della partecipazione all’evento: “DreamHack Dallas ha segnato il nostro debutto nel panorama dei festival di gaming e l’inizio di un nuovo dialogo con una community vivace e lungimirante. Abbiamo dato vita al nostro sogno in una nuova dimensione, attraverso prestazioni, design e innovazione digitale, con l’obiettivo di raggiungere le nuove generazioni.”

La visione futuristica del brand si è espressa appieno grazie al coinvolgimento di partner strategici. Con Animoca Brands, Motorverse e Gravitaslabs, Lamborghini ha presentato Fast ForWorld, la propria piattaforma Web3 ufficiale, dove i fan hanno potuto ottenere una Revuelto digitale da collezione in edizione limitata. La sinergia tra fisico e digitale è stata evidente anche nell’attivazione con Bridgestone, che ha organizzato un torneo “Asphalt” nello stand Lamborghini, culminato con la finale del Lamborghini Revuelto Esport Challenge, uno degli eventi più attesi del weekend.

A elevare ulteriormente l’esperienza, la collaborazione con Secretlab ha portato l’eleganza delle supersportive italiane nel mondo dell’arredo da gaming. I visitatori hanno potuto provare la sedia TITAN Evo e la scrivania MAGNUS Pro, entrambe personalizzate con materiali di pregio ispirati alla Revuelto, offrendo un’esperienza immersiva che fonde comfort, estetica e tecnologia.

La strategia digitale di Automobili Lamborghini ha trovato un alleato fondamentale in ESL FACEIT Group, che ha esteso l’impatto dell’attivazione a livello globale. Attraverso creator come Clix, milioni di fan hanno partecipato online e in loco a contenuti esclusivi come “Guida l’URUS” e sessioni di engagement community, ampliando ulteriormente la portata della presenza Lamborghini all’evento.

La partecipazione di Lamborghini al DreamHack Dallas 2025 rappresenta un passo rivoluzionario nella penetrazione del marchio nei nuovi territori culturali digitali. Con una visione che coniuga performance, design d’avanguardia e innovazione Web3, la Casa del Toro non si limita a seguire i cambiamenti del mondo, ma li anticipa. In un’epoca in cui gaming ed eSport ridefiniscono l’intrattenimento, Automobili Lamborghini si afferma come pioniere, capace di ispirare, sfidare e andare oltre.