Automobili Lamborghini presenta Revuelto “Opera Unica”

Automobili Lamborghini ha recentemente svelato una delle sue creazioni più esclusive: la Revuelto Opera Unica. Questo capolavoro unico è stato presentato in occasione di Lamborghini Esperienza Arte, evento che si è tenuto presso l’U-TANK No.5 nel dinamico distretto di West Bund, a Shanghai. Realizzata su misura per il mercato cinese, la Revuelto Opera Unica rappresenta un autentico esempio di personalizzazione che racchiude l’innovazione e la vocazione artistica del brand italiano. Il progetto, concepito dal Centro Stile Lamborghini e dal reparto di personalizzazione Ad Personam, mira a conferire a questa supersportiva una vitalità senza precedenti.

“Questa Revuelto Opera Unica combina velocità, potenza e maestria artigianale,” ha dichiarato Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Automobili Lamborghini. “Con questo capolavoro, Lamborghini innalza il suo spirito innovativo e artistico a livelli straordinari.”

Il design esterno della Revuelto Opera Unica è concepito per evocare l’immagine di una stella luminosa nella costellazione del Toro, in linea con la strategia Direzione Cor Tauri di Lamborghini, che guarda con decisione all’elettrificazione. Oltre al tempo di produzione standard, per ottenere l’effetto della verniciatura, simbolo di velocità e potenza, sono state necessarie ulteriori 480 ore di lavorazione artigianale. La livrea, dipinta a mano nelle tonalità Rosso Mars, Arancio Dac e Arancio Apodis, è caratterizzata da un effetto di dissolvenza che passa dal Nero Pegaso al Rosso Efesto. Quest’ultima tonalità è ripresa anche nel diffusore posteriore, aggiungendo dinamismo all’intero design.

Gli interni accolgono i passeggeri in un elegante abitacolo Nero Ade arricchito da dettagli in Rosso Efesto. Il livello di cura artigianale è evidente in ogni particolare, grazie alle 53 ore aggiuntive di lavorazione necessarie per realizzare cuciture invertite, dettagli in cordoncino che esaltano il logo Lamborghini, e finiture raffinate con cuciture a contrasto. La scritta “Opera Unica” in Bianco Monocerus, incisa su una targa in carbonio con tonalità Rosso Efesto, completa il design con un tocco di eleganza.

Il programma di personalizzazione Lamborghini Ad Personam offre ai clienti la possibilità di creare una Lamborghini unica. Le combinazioni sono infinite, dalle tonalità cromatiche ai materiali, permettendo una personalizzazione senza compromessi rispetto agli elevati standard di qualità e design di Lamborghini.

La potenza e le prestazioni della Revuelto sono state protagoniste dell’evento, dove all’esterno è stata presentata un’installazione dal titolo “The Racing of Speed”, che rappresenta una Revuelto sfrecciante accanto a una nuvola ispirata a un mito dell’antica cultura cinese, simbolo di velocità e resistenza.

In esposizione durante l’evento anche la Lamborghini Urus SE, primo modello PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) della linea di Super SUV del brand. Con il suo motore V8 twin-turbo 4.0 e un’unità elettrica, la Urus SE sprigiona una potenza totale di 800 CV e una coppia di 950 Nm, offrendo prestazioni eccezionali e una significativa riduzione delle emissioni. Grazie a 11 modalità di guida, questo modello può affrontare un’ampia varietà di condizioni stradali.

Introdotta nel 2023, la Lamborghini Revuelto è la prima supersportiva HPEV (High-Performance Electrified Vehicle) con motore V12 ibrido del brand. Con un’architettura totalmente nuova, aerodinamica all’avanguardia e un telaio in carbonio di ultima generazione, la Revuelto fissa nuovi standard in termini di prestazioni e sportività. Il sistema ibrido plug-in integra tre motori elettrici e un motore a combustione interna, per una potenza totale di 1.015 CV. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in appena 2,5 secondi, e la velocità massima supera i 350 km/h.