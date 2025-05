Ayvens accelera sulla sostenibilità: nuovo impianto fotovoltaico a Roma e sede green a Milano

Ayvens, player globale della mobilità sostenibile del Gruppo Société Générale, compie un nuovo passo concreto nella sua strategia ESG con l’installazione di un innovativo impianto fotovoltaico presso l’headquarter di Roma e con l’inaugurazione di una nuova sede eco-sostenibile a Milano. L’obiettivo è chiaro: promuovere soluzioni all’avanguardia e ridurre l’impatto ambientale, non solo nel core business ma anche nelle attività complementari.

Nel cuore della capitale, in Viale Gaurico, Ayvens ha installato un impianto composto da 181 moduli fotovoltaici per una potenza complessiva di 73,02 kW, capace di generare circa 87.000 kWh all’anno. Questa soluzione consente una significativa riduzione del consumo energetico, migliorando l’efficienza operativa della sede e contribuendo concretamente alla transizione verso un modello aziendale più sostenibile. L’impianto si inserisce in un più ampio progetto di ottimizzazione energetica dell’edificio, che ha visto anche l’adozione di nuovi software di gestione per illuminazione e climatizzazione.

Parallelamente, Ayvens ha implementato il progetto Paperless, sempre nella sede romana, riducendo del 40,9% l’uso della carta, abbattendo i consumi energetici da 740 kWh nel 2022 a 300 kWh nel 2024, e risparmiando 490 kg di CO₂ in un solo anno. Grazie all’adozione di tecnologie digitali avanzate, i processi documentali e la comunicazione interna sono diventati più veloci, efficienti e green.

Nel nord Italia, l’azienda ha recentemente aperto le porte della nuova sede di Milano, pensata per riflettere i principi di innovazione, sostenibilità e benessere sul lavoro. Con oltre 120 postazioni e spazi progettati per favorire la collaborazione, l’ambiente lavorativo è stato concepito per rispondere alle esigenze di una forza lavoro sempre più dinamica. Anche qui, la sostenibilità resta al centro, grazie alla presenza di una flotta di Car Sharing con veicoli full electric ricaricabili gratuitamente presso le stazioni aziendali, accessibili a condizioni agevolate per tutti i dipendenti.

Un altro pilastro della filosofia Ayvens è il lavoro agile, valorizzato attraverso lo SWOW – Smart Way of Working, una modalità flessibile che non solo ottimizza le performance, ma consente anche di ridurre gli spostamenti casa-lavoro e di favorire un migliore equilibrio tra vita privata e professionale.

“La sostenibilità non è solo un obiettivo per Ayvens, è una parte integrante della nostra cultura aziendale”, ha dichiarato Veronica Spanu, Direttore HR, Facility, ESG & Communication. “Le nostre sedi sono pensate per rispondere alle esigenze dei nostri dipendenti e per ridurre al minimo l’impatto ambientale, creando al contempo spazi che favoriscano la collaborazione, l’innovazione e il benessere.”

Con una presenza globale in 42 Paesi, oltre 3,2 milioni di veicoli gestiti e una flotta multimarca di più di 600.000 veicoli, Ayvens dimostra ancora una volta che è possibile coniugare crescita, innovazione e responsabilità ambientale. Un modello virtuoso che pone l’azienda tra i protagonisti della mobilità sostenibile del futuro.