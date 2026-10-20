Babylon Berlin: arriva la stagione finale su Sky e NOW dal 10 novembre

Babylon Berlin, la serie internazionale pluripremiata e venduta in oltre 140 territori, torna finalmente con la sua attesissima stagione finale. Dal 10 novembre, gli ultimi otto episodi saranno disponibili in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, con due nuovi episodi rilasciati ogni settimana.



Ambientata a Berlino nel gennaio 1933, la stagione conclusiva si ispira al romanzo Berlino Brucia di Volker Kutscher e si concentra su un periodo cruciale che ha cambiato la storia della Germania e dell'Europa: le cinque settimane dalla nomina di Hitler a Cancelliere fino al giorno delle elezioni, attraversando eventi drammatici come l'incendio del Reichstag.



Diretta da Tom Tykwer, Achim von Borries e Henk Handloegten, la serie vede il ritorno di Volker Bruch nei panni del commissario Gereon Rath e Liv Lisa Fries in quelli di Charlotte Ritter, affiancati da un cast d'eccezione che include Peter Kurth, Matthias Brandt, Hannah Herzsprung, Karl Markovics, Lars Eidinger, Sebastian Urzendowsky e Christian Friedel.



Berlino, gennaio 1933: con la nomina di Hitler a Cancelliere del Reich inizia il capitolo più buio della storia tedesca. Charlotte Ritter indaga su una serie di omicidi che colpiscono ex soldati di prima linea. I collegamenti e i moventi risalgono al 1918. Un fascicolo che getta una nuova luce sul periodo trascorso da Hitler come soldato durante la Prima guerra mondiale è scomparso. Si tratta di materiale politicamente incendiario, e le persone coinvolte sembrano disposte a tutto pur di mettere le mani su quel fascicolo... persino ad uccidere. Quando Gereon Rath scompare all'improvviso senza lasciare traccia, Charlotte non sa se lo rivedrà mai.



La stagione si svolge in un clima di tensione crescente, con il giovane detective Gereon Rath coinvolto in oscure cospirazioni e Charlotte, brillante e determinata, che cerca di affermarsi all'interno di un dipartimento di polizia dominato dagli uomini. Le forze oscure della città si muovono contro la democrazia, mentre Berlino continua a ballare sull'orlo del precipizio.



Babylon Berlin si conferma così una delle serie televisive più ambiziose e affascinanti, capace di intrecciare crimine, politica, sesso ed emancipazione in uno sfondo storico di rara intensità. Gli appassionati potranno assistere all'epilogo di una saga che ha saputo conquistare pubblico e critica in tutto il mondo.