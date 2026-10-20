Claudio Baglioni conclude il progetto multimediale Frammenti con la voce di Giancarlo Giannini

Si chiude oggi il viaggio artistico di "frammenti", l'innovativo progetto multimediale di Claudio Baglioni che per undici settimane ha combinato immagini, suoni e parole in una forma inedita di racconto trasmessa sui canali social ufficiali dell'artista. La conclusione non poteva che essere affidata a una voce d'eccezione: Giancarlo Giannini, che interpreta alcuni passaggi tratti da "La Vita è Adesso", il brano che dà il titolo all'album più venduto di sempre in Italia.

"frammenti" ha rappresentato un incontro unico tra cinema, musica e narrazione, coinvolgendo celebri attori del cinema italiano come Paola Cortellesi, Luca Argentero, Alessandro Preziosi, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Anna Foglietta, Sergio Castellitto, Luca Zingaretti, Vittoria Puccini, Neri Marcorè e appunto Giancarlo Giannini. Ciascuno di loro ha dato voce, settimana dopo settimana, ad alcuni dei brani chiave dell'album simbolo di Baglioni.

Il percorso, iniziato il 10 agosto, ha accompagnato il pubblico al debutto di "CHE NOTTE È QUESTA! la partenza" previsto per sabato 24 ottobre 2026, primo dei sette concerti live che si terranno nella suggestiva cornice di Piazza di Siena a Villa Borghese, a Roma, per l'inaugurazione del GrandTour LaVitaÈAdesso.

Nel videoframmento conclusivo pubblicato oggi, le immagini storiche si alternano a nuove elaborazioni, intrecciandosi con la musica e la voce dello stesso Giannini. frammenti è stato un incontro inedito tra cinema, musica e parole, che ha lasciato alle immagini e alle voci recitanti di celebri attori del cinema italiano il compito di evocare emozioni e suggestioni, accompagnando, attraverso questo miscuglio di appunti, ricordi e annotazioni, la preparazione del bagaglio per il GrandTour LaVitaÈAdesso e la vigilia di CHE NOTTE È QUESTA! la partenza a Piazza di Siena, dove 44 anni fa, il 24 ottobre 1982, si tenne il concerto di Alé-Oó, prima grande adunata della musica live italiana.

Il percorso si concluderà in grande stile il 23 ottobre 2027 ai Fori Imperiali con "CHE NOTTE È QUESTA! il ritorno", nel cuore di Roma, a celebrare ancora una volta la carriera di Baglioni e il suo legame con la città eterna.

L'opera multimediale ha ripercorso e valorizzato le tracce di "La Vita è Adesso" attraverso composizioni di immagini, illustrazioni, grafiche e colonne musicali, abbinate alle prestigiose interpretazioni degli attori coinvolti, creando un ponte tra passato e presente della musica italiana e offrendo un'esperienza immersiva ed emozionante in attesa dei grandi eventi live.