IMAGinACTION 2026: grandi nomi e innovazione tra videoclip, musica e AI a Ravenna

Il Festival Internazionale del Videoclip IMAGinACTION 2026 svela un programma ricco di eventi, protagonisti e novità che uniranno il meglio della canzone italiana, innovazione tecnologica e narrazione audiovisiva.



L'appuntamento è fissato dall'8 al 12 dicembre a Ravenna, tra Teatro Alighieri e Multisala Cinemacity, grazie alla produzione Daimon Film e il supporto del Ministero della Cultura e delle principali realtà discografiche. Direttore artistico è Stefano Salvati.



Il Festival debutterà l'8 dicembre con una serata inaugurale dedicata al capolavoro Profondo Rosso e Simonetti's Goblin come protagonisti. A seguire, il 9 dicembre ancora al Teatro Alighieri, il giornalista Paolo Giordano condurrà una serata che vedrà protagonista Carlo Lucarelli in un talk con Stefano Salvati e la consegna del premio come Miglior Videoclip dell'Anno da parte del Prof. Domenico Liggeri. Ancora top secret alcuni tra i grandi nomi della musica italiana attesi sul palco quella sera.



Dal 10 dicembre il Festival si sposterà al Cinemacity per una serata che celebra i 20 anni di Believe. Tra i nomi già annunciati Orietta Berti, vera icona della musica italiana conosciuta per brani indimenticabili e oggi in duetto con Nina Zilli nel singolo "Maledetto Settembre". Oltre a lei, si esibiranno Fluidostudio, HAMBURGO, Lumiero e il collettivo internazionale C'MON TIGRE. A condurre l'evento sarà Damir Ivic.



L'11 dicembre spazio e voce alle donne con "Nel nome delle donne": protagoniste Sabrina Salerno, superstar internazionale da oltre 20 milioni di dischi venduti, e Chiara Galiazzo. Sul palco anche Sara Pedroni, Managing Director di Believe Italia e Sud Europa, la cantautrice e ex campionessa di pattinaggio Giada Luppi e Camilla Cazzola, ingegnere nucleare che ha scelto la strada della musica. Entrambe si esibiranno live.



Il 12 dicembre IMAGinACTION guarda invece al futuro: una serata speciale sarà infatti dedicata a musica e Intelligenza Artificiale, nuove frontiere creative e nuovi linguaggi visivi. Special guest Luca Barbarossa, già vincitore di Sanremo e conduttore di Radio 2 Social Club, che si esibirà in alcuni brani dal proprio repertorio. Modererà Simone Zani con ospiti come Stefano Salvati, Marco Riccetti (AI Artist) e Giulio Marc Mikael, manager del Chimney AI Studio di Stoccolma. La serata affronterà anche temi come la reinterpretazione attraverso l'AI di grandi classici, con progetti che hanno già coinvolto successi come "Margherita" di Riccardo Cocciante e "Il cielo in una stanza" di Mina.



IMAGinACTION 2026 si conferma così come uno degli eventi più innovativi e coinvolgenti del panorama italiano, capace di riunire grandi protagonisti della musica, nuove generazioni, storie al femminile ed esperienze all'avanguardia tra musica, immagini e tecnologia.