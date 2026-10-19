Davide Van De Sfroos & Folkestra: sold out a Lecco, nuova data a Gallarate

Manca un mese all'inizio del nuovo tour di Davide Van De Sfroos & Folkestra e l'attesa è già altissima: dopo il doppio sold out registrato a Lecco, è stata aggiunta una nuova data il 3 dicembre 2026 a Gallarate, Teatro Condominio. I biglietti per questo appuntamento saranno disponibili dalle ore 12:00 odierne, mentre per la prima data di Gallarate (2 dicembre) sono rimasti solo pochi posti ancora disponibili.
La tournée, prodotta da MyNina, conferma uno straordinario entusiasmo da parte del pubblico verso il più importante esponente del nuovo folk rock italiano. Di seguito il calendario aggiornato delle date:
20 novembre 2026: Lecco - Teatro Della Società (SOLD OUT)
21 novembre 2026: Lecco - Teatro Della Società (SOLD OUT)
2 dicembre 2026: Gallarate (VA) - Teatro Condominio (ultimi biglietti)
3 dicembre 2026: Gallarate (VA) - Teatro Condominio (NUOVA DATA)
12 dicembre 2026: Sondrio - Teatro Sociale
18 dicembre 2026: Monza - Teatro Manzoni
19 gennaio 2027: Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber
23 gennaio 2027: Venaria Reale (TO) - Teatro Della Concordia
30 gennaio 2027: Parma - Auditorium Paganini
6 febbraio 2027: Genova - Teatro Verdi
13 febbraio 2027: Asti - Teatro Alfieri
20 febbraio 2027: Brescia - Teatro Clerici
27 febbraio 2027: Locarno - Palexpo Fevi
12 marzo 2027: Gorgonzola (MI) - Sala Argentia
20 marzo 2027: Legnano (MI) - Cinema Teatro Galleria
17 aprile 2027: Conegliano (TV) - Teatro Accademia
24 aprile 2027: Schio (VI) - Teatro Astra
Davide Van De Sfroos è considerato uno dei principali rappresentanti del folk rock nostrano, con oltre vent'anni di intense esibizioni live e più di 350 mila copie vendute, risultati ottenuti grazie a una proposta musicale sempre fuori dagli schemi commerciali. I suoi concerti sono celebri per la commistione tra tradizione italiana, influenze celtiche, country, reggae e un'inevitabile matrice rock.
Il dialetto della Tremezzina, angolo suggestivo del Lago di Como, è uno dei tratti distintivi nei testi delle sue canzoni, capaci di trasportare il pubblico in atmosfere originali e vive. Il debutto, avvenuto nel 1995 con l'album Manicomi insieme ai De Sfroos, ha dato il via a una significativa carriera solista che include lavori come Brèva & Tivàn, Per una poma, ...e semm partii, il doppio live Laiv, Akuaduulza, Pica!, e l'acclamato Yanez, presentato anche al Festival di Sanremo dove conquistò il quarto posto.
Oltre alla musica, Van De Sfroos ha pubblicato due libri per Bompiani e una raccolta di poesie, vanta una lunga attività come promotore di manifestazioni dedicate al rapporto tra musica e dialetti regionali e ha collaborato con numerosi artisti. Particolarmente apprezzato anche il progetto multimediale Terra&Acqua, format tv sulle culture e tradizioni lariane.
L'ultimo album VAN DE BEST celebra 25 anni di carriera solista, proponendo 49 brani storici reincisi, dal 1999 al 2015.
Davide Van De Sfroos & Folkestra: sold out a Lecco, nuova data a Gallarate
Il nuovo tour di Davide Van De Sfroos & Folkestra registra due sold out a Lecco e aggiunge una nuova data il 3 dicembre a Gallarate. Scopri tutte le date.
Manca un mese all'inizio del nuovo tour di Davide Van De Sfroos & Folkestra e l'attesa è già altissima: dopo il doppio sold out registrato a Lecco, è stata aggiunta una nuova data il 3 dicembre 2026 a Gallarate, Teatro Condominio. I biglietti per questo appuntamento saranno disponibili dalle ore 12:00 odierne, mentre per la prima data di Gallarate (2 dicembre) sono rimasti solo pochi posti ancora disponibili.
Discussione 0
Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!