Davide Van De Sfroos & Folkestra: sold out a Lecco, nuova data a Gallarate

Manca un mese all'inizio del nuovo tour di Davide Van De Sfroos & Folkestra e l'attesa è già altissima: dopo il doppio sold out registrato a Lecco, è stata aggiunta una nuova data il 3 dicembre 2026 a Gallarate, Teatro Condominio. I biglietti per questo appuntamento saranno disponibili dalle ore 12:00 odierne, mentre per la prima data di Gallarate (2 dicembre) sono rimasti solo pochi posti ancora disponibili.



La tournée, prodotta da MyNina, conferma uno straordinario entusiasmo da parte del pubblico verso il più importante esponente del nuovo folk rock italiano. Di seguito il calendario aggiornato delle date:



20 novembre 2026: Lecco - Teatro Della Società (SOLD OUT)

21 novembre 2026: Lecco - Teatro Della Società (SOLD OUT)

2 dicembre 2026: Gallarate (VA) - Teatro Condominio (ultimi biglietti)

3 dicembre 2026: Gallarate (VA) - Teatro Condominio (NUOVA DATA)

12 dicembre 2026: Sondrio - Teatro Sociale

18 dicembre 2026: Monza - Teatro Manzoni

19 gennaio 2027: Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber

23 gennaio 2027: Venaria Reale (TO) - Teatro Della Concordia

30 gennaio 2027: Parma - Auditorium Paganini

6 febbraio 2027: Genova - Teatro Verdi

13 febbraio 2027: Asti - Teatro Alfieri

20 febbraio 2027: Brescia - Teatro Clerici

27 febbraio 2027: Locarno - Palexpo Fevi

12 marzo 2027: Gorgonzola (MI) - Sala Argentia

20 marzo 2027: Legnano (MI) - Cinema Teatro Galleria

17 aprile 2027: Conegliano (TV) - Teatro Accademia

24 aprile 2027: Schio (VI) - Teatro Astra



Davide Van De Sfroos è considerato uno dei principali rappresentanti del folk rock nostrano, con oltre vent'anni di intense esibizioni live e più di 350 mila copie vendute, risultati ottenuti grazie a una proposta musicale sempre fuori dagli schemi commerciali. I suoi concerti sono celebri per la commistione tra tradizione italiana, influenze celtiche, country, reggae e un'inevitabile matrice rock.



Il dialetto della Tremezzina, angolo suggestivo del Lago di Como, è uno dei tratti distintivi nei testi delle sue canzoni, capaci di trasportare il pubblico in atmosfere originali e vive. Il debutto, avvenuto nel 1995 con l'album Manicomi insieme ai De Sfroos, ha dato il via a una significativa carriera solista che include lavori come Brèva & Tivàn, Per una poma, ...e semm partii, il doppio live Laiv, Akuaduulza, Pica!, e l'acclamato Yanez, presentato anche al Festival di Sanremo dove conquistò il quarto posto.



Oltre alla musica, Van De Sfroos ha pubblicato due libri per Bompiani e una raccolta di poesie, vanta una lunga attività come promotore di manifestazioni dedicate al rapporto tra musica e dialetti regionali e ha collaborato con numerosi artisti. Particolarmente apprezzato anche il progetto multimediale Terra&Acqua, format tv sulle culture e tradizioni lariane.



L'ultimo album VAN DE BEST celebra 25 anni di carriera solista, proponendo 49 brani storici reincisi, dal 1999 al 2015.



