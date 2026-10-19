Alberto Fortis torna con il nuovo album Sentimental City dopo 12 anni di attesa

Alberto Fortis ritorna sulla scena musicale italiana con un nuovo album di inediti dopo dodici anni di attesa. Il 23 ottobre sarà infatti disponibile in formato fisico e digitale Sentimental City, pubblicato da Azzurra Music e distribuito da ADA Music Italy. Questo nuovo lavoro segna un importante ritorno che riporta al centro la raffinata scrittura del cantautore.



Sentimental City offre un viaggio tra sentimenti, memoria, amore e la capacità di osservare la contemporaneità attraverso il filtro dell'immaginazione. L'album si apre con il singolo Shopping con Alanis, già online col suo videoclip. Questo brano, come suggerisce il titolo, mette in luce uno degli elementi più riconoscibili del progetto: la capacità di partire da scene quotidiane per riflettere in maniera più ampia sul presente. Il centro commerciale diventa così il simbolo della società dei consumi, trasformandosi nel teatro di un racconto dove il desiderio e il bisogno di autenticità si intrecciano.



Tra i brani più significativi troviamo anche Ricordati di me, dove il mare è metafora della memoria e del confronto con il tempo, e Linea immaginaria, che utilizza l'immagine sospesa nel cielo come emblema della distanza e dei legami. In E non ti ho avuta mai si racconta la presenza che resiste nella memoria anche se non si è mai realmente avuta, mentre Sogno d'amor affronta il sentimento in una dimensione universale e spirituale.



Un giorno a Liverpool trasporta l'ascoltatore in una dimensione di ricordi e sogni sopravvissuti agli anni, grazie al racconto di una città simbolo di esperienze e incontri. Il brano Sentimental City rappresenta una vera dichiarazione d'intenti, descrivendo una città che, tra apparente aridità e contraddizioni, è ancora capace di custodire emozioni, desideri e occasioni d'incontro. Sentimental City Ci aspetta, abitiamoLa insieme sono le parole di Fortis che sintetizzano il messaggio dell'album.



La tracklist conferma la versatilità del progetto: Linea immaginaria, Shopping con Alanis, E non ti ho avuta mai, Ricordati di me, Sogno d'amor, Un giorno a Liverpool, Sentimental City e Non qui. Ogni traccia si inserisce nel solco di una ricerca musicale mai interrotta.



Considerato uno dei più importanti esponenti del cantautorato italiano, Alberto Fortis è musicista polistrumentista e vanta una carriera iniziata nel 1979, con collaborazioni prestigiose, tra cui George Martin e la London Philharmonic Orchestra. Nel corso degli anni Fortis ha continuato a sperimentare e rinnovarsi, consolidando la sua figura artistica. Il suo album di esordio è stato inserito da Rolling Stone tra i 100 migliori dischi italiani di sempre e ha venduto oltre un milione e mezzo di copie certificate.



Dopo album come Do l'anima, Con te, il doppio 4Fortys e 1° OfficiALive, Fortis arricchisce ulteriormente la sua discografia con Sentimental City, un progetto che attraversa e celebra la forza espressiva della canzone d'autore italiana.