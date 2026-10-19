Margherita Vicario annuncia il nuovo singolo e svela le date live del 2027

Margherita Vicario annuncia il ritorno sulla scena musicale con il nuovo singolo La persona che più mi odia, in uscita venerdì 23 ottobre, secondo estratto dall'atteso album Un Tripudio di Pelle e di Baci disponibile dal 20 novembre per Island Records.

Dopo il recente successo di Ho chiesto aiuto, la cantautrice propone un brano che si trasforma in un vero e proprio dialogo interiore. La persona che più mi odia è una voce interiore che amplifica ogni sbaglio e che, col tempo, si confonde con la propria. Il brano esplora il peso del giudizio personale, la tendenza a definirsi attraverso i propri fallimenti e la difficoltà di perdonarsi errori che, negli altri, si è capaci ad accogliere con maggiore comprensione. La consapevolezza di questa ostilità verso sé stessi è già l'inizio del cambiamento.

La canzone porta l'ascoltatore a confrontarsi con la parte più severa di sé, grazie anche a un arrangiamento caldo e arricchito da fiati trionfali, che dona una sensazione di liberazione e ampiezza emotiva. Vicario stessa sceglie di non eliminare la voce autosabotante, ma di imparare a riconoscerla e a trattarsi con maggiore gentilezza.

Il brano rappresenta una tappa fondamentale del nuovo album Un Tripudio di Pelle e di Baci, un viaggio in 13 tracce nelle contraddizioni dell'essere umano, tra il desiderio di cambiamento e la ricerca di un nuovo equilibrio. L'album invita a riscoprire il valore del contatto, della vicinanza e dell'accettazione sia degli altri che di sé.

Un Tripudio di Pelle e di Baci sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico, nelle versioni LP numerata e autografata e standard. Un'occasione imperdibile per i collezionisti e i fan più affezionati.

L'artista annuncia anche due date speciali dal vivo nei teatri a febbraio 2027, segnando così il ritorno sui palchi italiani. Margherita Vicario si esibirà l'8 febbraio all'Auditorium Conciliazione di Roma e il 10 febbraio al Teatro degli Arcimboldi di Milano. I biglietti sono acquistabili in prevendita tramite i canali ufficiali e i punti vendita autorizzati, con l'invito a prestare attenzione ai circuiti non ufficiali per evitare truffe.

Per ogni informazione sulle date live e sull'uscita dell'album si invita a consultare i canali ufficiali della produzione. L'appuntamento è fissato: il 23 ottobre per il nuovo singolo e il 20 novembre per l'album. Febbraio 2027 sarà invece l'occasione per vedere Margherita Vicario dal vivo, in due spettacoli che si preannunciano emozionanti.