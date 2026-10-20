The Musical Box riportano i Genesis di Phil Collins in Italia: cinque date nel 2027

The Musical Box celebrano Phil Collins e i Genesis con cinque concerti in Italia ad aprile 2027. Viaggio tra autentiche emozioni e grandi classici del rock.

Arriva in Italia uno degli eventi più attesi dagli amanti del rock sinfonico: The Musical Box, la celebre tribute band ufficiale dei Genesis, porterà sul palco la produzione più ambiziosa dedicata al periodo di Phil Collins alla guida della leggendaria formazione britannica.

La tournée, intitolata …And Then There Was…Phil - Phil Collins At The Helm Of Genesis (1976-80), rappresenta un sentito omaggio a uno dei musicisti più iconici degli anni Settanta e Ottanta. Dopo numerosi tour di successo e l'approvazione della band originale e di Peter Gabriel, The Musical Box tornano in Italia con cinque appuntamenti imperdibili nella primavera del 2027: il 20 aprile a Milano (Teatro Lirico G. Gaber), il 21 aprile a Torino (Teatro Alfieri), il 22 aprile a Vicenza (Teatro Comunale), il 24 aprile a Prato (Teatro Politeama Pratese) e il 26 aprile a Roma (Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Santa Cecilia). I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone.

The Musical Box sono riconosciuti in tutto il mondo per la straordinaria fedeltà nella ricostruzione dei concerti dei Genesis e per la cura nei dettagli di costumi, strumenti e scenografie. Questa nuova produzione promette un viaggio spettacolare attraverso brani iconici come Follow You Follow Me e classici tratti da album storici come A Trick of the Tail, Wind & Wuthering, ...And Then There Were Three... e Duke. Particolarmente attese sono le riproposizioni delle scenografie del Mirror Tour del 1978, i leggendari duetti di batteria e numerose sorprese che verranno svelate durante gli spettacoli.

La band canadese, capace di incantare milioni di spettatori nei teatri e nelle arene più prestigiose del mondo, si conferma una vera macchina del tempo. Le esibizioni di The Musical Box puntano a restituire intatta la magia del repertorio dei Genesis, coinvolgendo sia i fan di lunga data che le nuove generazioni. Nel corso degli anni, Phil Collins e Steve Hackett hanno riconosciuto pubblicamente il valore unico dei loro concerti, salendo personalmente sul palco insieme al gruppo.

Chi parteciperà agli eventi potrà assistere a uno spettacolo dal vivo tanto fedele quanto spettacolare, tra strumenti d'epoca e special effects, per rievocare l'epoca d'oro del progressive rock inglese. Un appuntamento da non perdere per chiunque ami la musica di qualità e desideri rivivere sul palco il mito di Phil Collins e dei Genesis.