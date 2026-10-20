GialappaShow riparte col botto: oltre 1,1 milioni di spettatori per la prima puntata

Grande inizio per l'ottava edizione di GialappaShow, che ha conquistato 1 milione e 145 mila spettatori medi in Total Audience su TV8 e Sky, con uno share del 5,2% solo su TV8 e 775 mila spettatori medi per la prima messa in onda. Mago Forest è tornato alla conduzione, questa volta affiancato da Simona Ventura, la cui presenza ha segnato la prima collaborazione diretta con il conduttore dopo oltre trent'anni dal primo incontro con la Gialappa's Band.



Tra le novità della serata, l'attesissimo ritorno in studio del terzo Gialappo, il Signor Carlo, che ha ironizzato sulla sua condizione di pensionato, lasciando intendere di non avere alcuna intenzione di rientrare in pianta stabile. Momento speciale al GialappaShow con il ritorno del Signor Carlo, che sul palco con i Neri per caso ha intonato una versione personalissima del Dindondero, ironizzando sul suo pensionamento.



La puntata ha visto anche il debutto di Max Angioni nel cast, che ha conquistato il pubblico nei panni del cantante reggaeton Jaynital. Debutto di Max Angioni al GialappaShow, che ha fatto irruzione sul palco impersonando un cantante reggaeton dalla penna alquanto discutibile, come fa presagire il suo nome d'arte: Jaynital.



Non sono mancate le nuove parodie, tra cui spicca Brenda Lodigiani nei panni di Federica Sciarelli alle prese con la sua nuova vita dopo Chi l'ha visto, oltre a Giulia Vecchio che ha proposto una divertente Emma Marrone ossessionata dai leoni da tastiera.



Per la prima volta il pubblico ha potuto assistere anche a Roberto Saviano nella surreale puntata di Malavisione, interpretato da Gigi, e all'esordio di Terzultimo, portato in scena da Giovanni Vernia.



Gli ospiti non sono mancati: Jasmine Trinca è stata protagonista di una puntata della fiction La Mamma dei Cani firmata dal regista turco Kaskai Annanzi (Toni Bonji), Claudia Gerini ha duettato con Iva Zanicchi (Giulia Vecchio), mentre Francesco Gabbani si è trovato faccia a faccia con il suo imitatore Ross.



L'hashtag ufficiale #GialappaShow ha dominato le tendenze sui social per tutta la serata, confermando l'entusiasmo del pubblico attorno al format.



Il programma, frutto della storica collaborazione tra Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Lucio Wilson, è scritto in team con Michele Foresta, Adriano Roncari, Antonio De Luca, Marco Vicari, Carmelo La Rocca, Giuliano Rinaldi, Martino Migli, Giovanni Tamborrino, Claudio Fois, Albert Huliselan Canepa e Laura Bernini. La regia è affidata ad Andrea Fantonelli.



Le puntate di GialappaShow sono disponibili anche on demand su Sky e in streaming su NOW.