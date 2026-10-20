Enrico Ruggeri pubblica Personaggi e interpreti: dieci racconti e l'arte di Remo Rachini

È disponibile in libreria e negli store digitali Personaggi e interpreti, il nuovo libro firmato Enrico Ruggeri con le opere d'arte di Remo Rachini. Il volume, edito da La nave di Teseo per la collana Le Onde, raccoglie dieci racconti inediti ciascuno abbinato a una creazione originale dell'artista contemporaneo. Attraverso vite ordinarie e straordinarie, Ruggeri invita i lettori a esplorare il mondo da punti di vista inediti.



Con uno sguardo profondamente umano, l'autore affronta tematiche quali il rimpianto, il riscatto, la manipolazione e l'intelligenza artificiale. Le storie spaziano da "Il matrimonio di Maria" e "La prima sigaretta" che affrontano il tema del rimpianto, a racconti come "Il momento della verità" e "I ragazzi che volano via" concentrati sul riscatto personale, fino a narrazioni distopiche come "Il sole d'Europa", dove viene immaginato il futuro dell'umanità dominata dall'AI.



Nel capitolo conclusivo, La giostra della memoria, la narrazione si fa corale: un Angelo Custode attraversa epoche e destini, dalla povertà dell'Ottocento alle guerre mondiali fino ai giorni nostri, riflettendo sul valore della traccia umana nel tempo.



L'esperienza di lettura si arricchisce ulteriormente grazie alle opere di Remo Rachini, artista poliedrico con esperienza tra disegno, ceramica e mosaico, noto a livello internazionale. La sua poetica, profondamente legata all'archeologia, riflette sul valore della traccia e dell'umanità attraverso la storia.



Nel libro emergono anche sottili rimandi alle canzoni meno note del repertorio di Ruggeri, un omaggio per i fan più attenti che potranno scoprire collegamenti tra i racconti e il mondo musicale dell'autore.



Personaggi e interpreti si propone come un viaggio unico attraverso storie, epoche e riflessioni: dieci capitoli da leggere tutto d'un fiato che invitano a guardare ogni esistenza da una prospettiva differente.