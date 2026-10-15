Bandai Namco raddoppia a Lucca Comics & Games 2026: novità, anteprime e area Gundam

Bandai Namco torna a Lucca Comics & Games per il quarto anno consecutivo e amplia la propria presenza con due spazi dedicati agli appassionati di videogiochi, anime e collezionismo. Alla Palestra Ducale Maria Luisa prenderà vita il Bandai Namco Palace, un'area di oltre 400 metri quadrati che riunirà anteprime videoludiche, figure da collezione, gashapon, model kit e prodotti esclusivi. A pochi passi, in Piazza San Frediano, debutterà invece THE GUNDAM BASE, un padiglione interamente dedicato all'universo Gundam e ai suoi celebri modelli.

La presenza del gruppo giapponese si articolerà tra le proposte di Bandai Namco Entertainment e quelle di BANDAI SPIRITS, con un programma pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età. Dai videogiochi più attesi alle figure Banpresto e Tamashii Nations, passando per Ichiban Kuji, Gunpla e Tamagotchi, gli spazi offriranno occasioni per provare nuovi titoli, scoprire le ultime novità e arricchire le proprie collezioni. Non mancheranno gli store ufficiali, con una selezione di prodotti ed edizioni speciali disponibili in quantità limitate.

Tra le principali attrazioni del Bandai Namco Palace ci saranno le anteprime videoludiche. Per la prima volta in Italia, i visitatori potranno provare DRAGON BALL XENOVERSE 3, atteso nel 2027 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, e GUNDAM ROGUE ORBIT, in uscita il 5 marzo 2027 sulle stesse piattaforme. Entrambi i giochi saranno disponibili in versione giocabile su PlayStation 5. L'area gaming ospiterà inoltre ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, indicato tra i titoli disponibili dal 2 ottobre, e CAPTAIN TSUBASA 2: WORLD FIGHTERS, arrivato il 28 agosto.

Accanto alle postazioni di gioco sarà allestito lo store ufficiale Bandai Namco Entertainment, dove acquistare videogiochi a prezzi speciali riservati alla manifestazione. La proposta si arricchirà, per la prima volta, di una selezione di merchandise dedicato a ELDEN RING e DARK SOULS. Sono previsti anche gadget per chi proverà i giochi o effettuerà acquisti presso il negozio.

Ampio spazio sarà riservato al collezionismo. L'area Banpresto proporrà figure ispirate ad alcune delle serie più amate, con la possibilità di acquistare diversi modelli e scoprire quattro edizioni Event Limited dedicate a ONE PIECE e DRAGON BALL. Non mancheranno i gashapon, mentre una nuova area sarà dedicata a Tamashii Nations, con prodotti legati a numerosi franchise, tra cui Mazinger Z e Grendizer, in occasione della visita del maestro Go Nagai. Ulteriori dettagli sulle edizioni speciali Tamashii Nations saranno annunciati prossimamente.

Gli appassionati di modellismo troveranno anche una selezione di model kit Bandai dedicati a ONE PIECE, EVANGELION, 30 Minutes Fantasy e Mazinger Z. A completare l'offerta ci sarà una nuova area dedicata a Ichiban Kuji, con numerosi set ispirati a diverse serie anime.

La novità più significativa per gli amanti dei robot giapponesi sarà però THE GUNDAM BASE, il padiglione che sorgerà in Piazza San Frediano. Lo spazio sarà interamente dedicato al mondo Gundam e proporrà edizioni limitate GBASE, model kit e una selezione di prodotti della linea Tamashii Nations, oltre ai gashapon. Una seconda destinazione che amplia l'esperienza Bandai Namco all'interno della manifestazione, offrendo agli appassionati un punto di riferimento specifico per il franchise.

Per la prima volta a Lucca Comics & Games arriverà anche uno spazio interamente dedicato a Tamagotchi. A trent'anni dalla nascita dell'iconico animaletto virtuale, il marchio celebrerà il proprio anniversario con prodotti esclusivi, attività interattive e iniziative rivolte a diverse generazioni di fan.

I visitatori potranno scoprire Tamagotchi Original, Tamagotchi Paradise e Tamagotchi Connection, insieme a peluche, accessori e figure da collezione. Tra i prodotti in evidenza ci sarà anche l'edizione speciale Tamagotchi Original 30th Anniversary, realizzata per celebrare i trent'anni del dispositivo che ha accompagnato l'infanzia di milioni di appassionati.

Lo spazio comprenderà inoltre il TamaLab, un'area esperienziale dedicata all'universo Tamagotchi, con attività immersive e contenuti esclusivi riservati ai possessori di Tamagotchi Paradise.

Con il ritorno del Bandai Namco Palace e il debutto di THE GUNDAM BASE, il gruppo giapponese rafforza così la propria presenza a Lucca Comics & Games 2026, puntando su anteprime, prodotti da collezione ed esperienze dedicate alle community che, nel corso degli anni, hanno trasformato videogiochi, anime e modellismo in passioni condivise.