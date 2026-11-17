JBL ed Exeed saranno presenti alla Milan Games Week & Cartoomics con uno stand esports ampliato, simulatori, creator, cosplay e sfide gaming per la community.

Dal 27 al 29 novembre 2026, JBL ed Exeed confermano la loro presenza alla Milan Games Week & Cartoomics, portando uno stand ancora più grande e ricco di attività nell'area esports di Fiera Milano Rho. Per il terzo anno consecutivo, i due brand uniscono le forze per coinvolgere la community degli appassionati di videogiochi, eSport, fumetti e cultura pop, offrendo un'esperienza immersiva e interattiva.

I visitatori avranno la possibilità di mettersi alla prova su simulatori professionali di moto e auto, partecipando a sessioni di gioco competitive e sfide dedicate, utilizzando le cuffie JBL Quantum per vivere al massimo il sound durante ogni match. L'energia dello stand sarà amplificata anche dalle performance audio degli speaker JBL PartyBox, trascinando i visitatori in un'atmosfera coinvolgente direttamente fuori dallo schermo.

Creator noti come Matteo Ribera, NoWeak e Slam Tales animeranno lo spazio dedicato, insieme al Brazo Crew che incontrerà i fan durante un esclusivo meet & greet. Un'occasione imperdibile anche per i fan del cosplay, grazie alla presenza di Atena Cosplay che presenterà Quantum Girl, un costume ispirato alle cuffie JBL Quantum 520, con dettagli trasparenti e accenti fluo.

I partecipanti avranno l'opportunità di scoprire tutte le novità della gamma JBL Quantum, pensata appositamente per i gamer, e cimentarsi in competizioni dove saranno messe in palio cuffie JBL Quantum. Chi visiterà lo stand potrà inoltre accedere a sconti speciali esclusivi. Tra gli appuntamenti principali ci sarà Sfida il Campione, con la possibilità di confrontarsi con pro player del calibro di Exeed Luconegua, Samugamer (già campione della eSerie A Goleador) e Brice (vicecampione del mondo). Le sfide sui simulatori offriranno invece la chance di vincere le cuffie JBL Quantum ai visitatori più veloci.

Le JBL Quantum 520, tra i prodotti protagonisti, sono cuffie wireless multipiattaforma pensate per offrire un'esperienza di gioco immersiva e personalizzata, grazie al suono spaziale e al microfono removibile. Attraverso il software JBL QuantumENGINE, ogni sessione di gioco diventa ancora più coinvolgente, sia per chi cerca performance sia per chi desidera condividere il divertimento con gli amici.

Il gaming è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi e il suono è una parte fondamentale di ogni sfida. Alla Milan Games Week & Cartoomics vogliamo offrire alla community l'opportunità di vivere in prima persona il mondo JBL Quantum, mettendosi alla prova con simulatori e postazioni di gioco e condividendo l'entusiasmo con creator e appassionati. Insieme a Exeed abbiamo costruito uno spazio ancora più grande e ricco di attività, dove tecnologia, intrattenimento e passione per il gaming si incontrano, commenta Alberto Petroni, Marketing Manager JVCKENWOOD Italia S.p.A.

Lo stand JBL ed Exeed sarà raggiungibile presso Fiera Milano Rho, padiglione 24, nell'area esports. Per gli appassionati di gaming, tecnologia e cultura pop si conferma così un appuntamento da non perdere, all'insegna dell'innovazione e della community.