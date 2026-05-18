Xiaomi lancia REDMI Watch 6: display AMOLED da 2,07 pollici e autonomia record

Xiaomi ha presentato REDMI Watch 6, il nuovo smartwatch che punta a rivoluzionare l'esperienza utente grazie a un display di grandi dimensioni e funzionalità avanzate.

Il REDMI Watch 6 monta un display AMOLED da 2,07 pollici, con un rapporto schermo-corpo dell'82% e cornici ultrasottili da soli 2 mm. La luminosità di picco arriva fino a 2000 nit, assicurando una perfetta visibilità anche in piena luce solare, mentre il refresh rate a 60 Hz rende la navigazione fluida. Il corpo in lega di alluminio, spesso 9,9 mm e dal peso di soli 31 g (senza cinturino), racchiude un design raffinato e leggero, disponibile nelle colorazioni Obsidian Black, Silver Gray e Glacier Blue.

La batteria da 550 mAh garantisce prestazioni di lunga durata: fino a 12 giorni in modalità standard, 24 giorni in modalità risparmio energetico e 7 giorni con Always-On Display attivo. Lo smartwatch è ideale anche per sportivi ed è resistente all'acqua fino a 5 ATM, offrendo oltre 150 modalità sportive e monitoraggio della frequenza cardiaca anche sott'acqua.

Il REDMI Watch 6 offre un monitoraggio completo della salute, tra cui frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue (SpO2), analisi scientifica del sonno e dello stress, supportato da sensori avanzati come quello geomagnetico, di luce ambientale e il giroscopio per dati precisi.

Il nuovo sistema operativo Xiaomi HyperOS funge da centro di controllo al polso, integrando connettività Bluetooth 5.4 per chiamate stabili e gestione della musica. Tra le funzioni smart ci sono il controllo remoto della fotocamera per scattare foto o registrare video dal polso, la gestione dei dispositivi smart home Xiaomi e un sistema GNSS indipendente a cinque sistemi dual-band (L1) per un tracciamento preciso del percorso, indipendentemente dallo smartphone.

Quest'anno sono disponibili due varianti: la versione standard, a partire da 99,99 euro, e la versione NFC, a 119,99 euro, che aggiunge la possibilità di effettuare pagamenti contactless direttamente dall'orologio. Il modello NFC viene proposto nelle colorazioni Obsidian Black e Silver Gray.