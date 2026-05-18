Radio Italia Live 2026: Piazza Duomo conquista 20.000 spettatori in una serata di grandi artisti

Un trionfo di musica e partecipazione in Piazza Duomo a Milano per l'edizione 2026 di Radio Italia Live - Il Concerto. L'evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Milano, ha trasformato il cuore della città in un grande palco a cielo aperto, accogliendo 20.000 spettatori riuniti per celebrare la musica italiana dal vivo.

Sul palco, accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori, si sono alternati nomi di primo piano come Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Elisa, Emma, Giorgia, Gigi D'Alessio, J-Ax, Noemi, Sayf, Tommaso Paradiso e The Kolors. Il pubblico ha risposto con entusiasmo e calore alle esibizioni, reso ancora più coinvolgente dalla suggestiva cornice della Madonnina che ha illuminato la serata.

La conduzione dell'evento è stata affidata alle voci storiche di Radio Italia, tra cui Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi, che hanno saputo accompagnare e coinvolgere i presenti durante tutto lo spettacolo. L'anteprima della serata è stata affidata a Luca Ward, che ha anche dato voce alle schede di presentazione degli artisti direttamente dal palco. Dal backstage hanno raccolto emozioni e testimonianze Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo, mentre il pre-show è stato gestito da Laura Giane ed Edoardo Prelle. La creator Cecilia Cantarano è stata host ufficiale del format social originale di Radio Italia Scelte impossibili, per l'occasione con il supporto di Spotify. La sigla d'apertura dell'evento è stata suonata dal vivo da Saturnino.

Questa edizione ha confermato Radio Italia Live - Il Concerto come l'appuntamento musicale gratuito più importante dell'anno, capace di unire artisti, pubblico e città in un'unica grande celebrazione della musica live.

Il prossimo appuntamento con Radio Italia Live - Il Concerto è previsto per il 28 giugno, al Foro Italico di Palermo.