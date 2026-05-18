Diego Armando Maradona Junior chiede giustizia per il padre a Verissimo

Diego Armando Maradona Junior è tornato a parlare pubblicamente del dramma vissuto dalla sua famiglia per la morte del padre, rinnovando la richiesta di verità e giustizia. Ospite a Verissimo, nella puntata andata in onda sabato 16 maggio, l'ex calciatore si è confidato con Silvia Toffanin, a pochi giorni dalla riapertura del processo sulle responsabilità del team medico che seguiva il Pibe de Oro.

Mio padre deve avere giustizia, perché non è giusto il modo in cui lo hanno fatto morire, ha dichiarato Maradona Junior, sottolineando senza mezzi termini la sua posizione. Non servono avvocati o grandi esperti per capire che la colpa è dello staff medico che lo seguiva, ha aggiunto, facendo riferimento a presunte negligenze clamorose riscontrate durante il processo.

Durante l'intervista, il figlio di Maradona ha rivelato di aver ascoltato in aula audio sconvolgenti: Al processo ho sentito audio pesanti, tra i quali dicevano: morirà, lasciatelo stare. Sconvolto dai risultati dell'autopsia e dagli indizi di trascuratezza, ha raccontato: Nell'autopsia sono stati trovati tre litri e mezzo di liquidi nel corpo. Come fa un medico a non rendersi conto che una persona sta male? C'è stata una negligenza assurda e totale.

Maradona Junior ha poi respinto con forza le critiche rivolte alla famiglia, accusata da qualcuno di aver abbandonato Diego padre. La gente non sa quanto abbiamo sofferto. Mi fa male perché so quello che io e le mie sorelle abbiamo fatto, quanto ci siamo battuti, litigato con i medici, ha confidato commosso. Ha inoltre denunciato che Diego Armando Maradona sarebbe stato portato contro il volere dei figli in una casa e tenuto sotto psicofarmaci, in uno stato di semi-incoscienza negli ultimi giorni di vita.

L'intervista ha toccato anche aspetti personali, come la sofferta fine del matrimonio con Nunzia. Maradona Junior ha raccontato: Ho passato due anni molto difficili, perché per me il matrimonio è sacro. Mi ha salvato la mia famiglia e in particolare un mio amico, perché in una sera complicata venne a prendermi e mi parlò. Forse, senza la sua presenza non so cosa sarebbe successo. Sui rapporti con l'ex moglie ha chiarito: Si sono distrutti. Sono felice per lei che ha un'altra relazione, ma non accetto bugie: la storia con quest'altra persona non è nata alla fine del nostro matrimonio. Dopo un lungo periodo di solitudine, ha infine rivelato: Dopo tanto tempo da solo, ora sto frequentando una ragazza.

Una testimonianza intensa, quella di Maradona Junior, che riaccende i riflettori sulle condizioni in cui si è conclusa la vita del più grande calciatore di tutti i tempi e sul profondo dolore della sua famiglia.