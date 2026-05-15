Leapmotor International e Grimaldi Group rafforzano la logistica automotive in Europa

Leapmotor International e Grimaldi Group consolidano la partnership per servizi logistici nel settore automotive, puntando su sostenibilità e innovazione.

Leapmotor International (LPMI), joint venture tra Stellantis e Leapmotor, amplia la collaborazione logistica con il Gruppo Grimaldi, un passo chiave nell'evoluzione della supply chain automotive in Europa.

Nei soli ultimi 18 mesi, sono stati consegnati quasi 100.000 veicoli dalla Cina all'Europa, di cui circa 20.000 destinati al mercato italiano tra gennaio e marzo 2026. Questo risultato arriva grazie a un programma strutturato di 15 viaggi marittimi nel primo trimestre dell'anno, toccando porti strategici come Anversa, Portbury, Valencia, Vigo, Setúbal, Livorno, Civitavecchia e Gioia Tauro. L'operazione, totalmente integrata end-to-end, dimostra l'affidabilità e la capacità di Leapmotor International di gestire catene di approvvigionamento sempre più complesse, con il supporto logistico del Gruppo Grimaldi.

Per i trasporti, viene impiegata la flotta di nuova generazione Pure Car & Truck Carrier (PCTC) di Grimaldi Group, tra cui Grande Svezia, Grande Michigan, Grande Istanbul e Grande Tianjin. Le navi fanno parte di un investimento su 17 nuovi vettori, ciascuno con capacità superiori a 9.000 CEU (Car Equivalent Units), progettati in linea con gli obiettivi di emissioni nette zero del settore marittimo.

La piattaforma logistica del Gruppo Grimaldi si fonda su infrastrutture moderne nei principali porti europei, per un totale di quasi sei milioni di metri quadrati dedicati a processi ottimizzati di gestione dei veicoli, inclusi servizi di preparazione, manutenzione e ricarica batterie.

La strategia della partnership ruota attorno a tre pilastri essenziali: pianificazione e sincronizzazione end-to-end della supply chain, coordinamento integrato delle operazioni marittime e terrestri, disciplina operativa e miglioramento continuo. Questa struttura permette a Leapmotor International di rispondere con prontezza alle richieste di mercato, raggiungendo picchi di oltre 5.400 veicoli movimentati per singolo scalo.

Secondo Alessandro Furnò, VP Global Supply Chain & Purchasing di LPMI: La logistica rappresenta un elemento distintivo e una leva strategica di competitività nel settore automotive moderno. La nostra capacità di guidare un ecosistema così complesso - supportata da un partner affidabile come il Grimaldi Group - è un pilastro del nostro successo commerciale. Questa partnership garantisce che le nostre capacità logistiche evolvano con la stessa rapidità della nostra tecnologia, sostenendo la nostra crescita nel mercato europeo.

Luigi Pacella Grimaldi, Automotive Intercontinental Director di Grimaldi Group sottolinea: Siamo orgogliosi di supportare Leapmotor International in questa fase trasformativa della sua espansione europea. Questa è più di un semplice accordo di servizio. È una partnership di lungo periodo basata sulla fiducia e su un'esecuzione condivisa. Restiamo impegnati a fornire soluzioni logistiche scalabili e su misura, mentre i volumi di LPMI continuano a crescere.

Leapmotor International, con il supporto delle risorse globali di Stellantis, mira a favorire la diffusione dei veicoli elettrici Leapmotor ad alta tecnologia e accessibili, espandendo così la propria presenza internazionale. Il Gruppo Grimaldi, leader mondiale nei trasporti auto e carichi Ro/Ro con sede a Napoli, mette a disposizione una delle flotte più moderne e sostenibili al mondo, consolidando la partnership come esempio di eccellenza e innovazione nella logistica europea.