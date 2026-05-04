Belle and Sebastian celebrano i 30 anni di If You're Feeling Sinister a Milano il 12 luglio 2026

La storica band scozzese Belle and Sebastian si prepara a festeggiare i trent'anni del celebre album If You're Feeling Sinister, portando il proprio sound iconico al Parco della Musica di Milano, domenica 12 luglio 2026. Questa esibizione rappresenta uno degli appuntamenti chiave della seconda stagione estiva della nuova area spettacoli milanese, che dal giugno a settembre 2026 proporrà una serie di concerti su due palchi modulabili, offrendo una proposta musicale innovativa e inclusiva.

Il concerto vedrà i Belle and Sebastian riproporre dal vivo l'intero If You're Feeling Sinister, pubblicato originariamente nel 1996 e considerato ancora oggi uno dei capisaldi della scena indie pop internazionale. Nel corso della serata ci sarà spazio anche per altri brani che hanno segnato la loro carriera, in un perfetto equilibrio tra nostalgia e contemporaneità. La band, guidata da Stuart Murdoch, ha saputo conquistare più generazioni attraverso una scrittura elegante, intima e inconfondibile, consolidando il proprio status di riferimento assoluto per amanti e nuovi ascoltatori del genere.

Ad aprire la serata sarà l'Officina della Camomilla, progetto milanese legato a Francesco De Leo, ormai figura centrale nel panorama indie italiano. Un'opportunità che arricchisce ulteriormente un evento già molto atteso, capace di collegare mondi musicali diversi e generazioni differenti.

Il Parco della Musica di Milano, situato nei pressi di Linate e immerso in una cornice verde di 70mila mq, conferma il suo ruolo centrale tra le principali venue estive d'Italia. Dopo il successo della prima edizione nel 2025, che ha ospitato nomi internazionali come Massive Attack e Smashing Pumpkins, la programmazione 2026 punta su un cartellone trasversale: dal pop al rock, dall'elettronica all'hip-hop, con posti a sedere e in piedi e una vasta offerta di ristorazione con 6 food truck e diversi punti beverage accessibili anche ai visitatori senza biglietto.

L'organizzazione punta inoltre su sostenibilità e innovazione, con sistemi di pagamento cashless, casse automatiche e 3000 parcheggi prenotabili per ridurre le code e l'impatto ambientale. Il rispetto per l'ambiente è al centro della filosofia della location, che promuove spostamenti in bicicletta e con i mezzi pubblici per raggiungere comodamente il parco.