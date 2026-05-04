Supertramp: Il Leggendario Concerto Crime Of The Century Rivive in Dolby ATMOS

Crime Of The Century fu il disco che segnò la svolta per i Supertramp, portandoli ai vertici delle classifiche internazionali nel 1974 e trasformandoli in una delle band più amate degli anni Settanta. Vero capolavoro del progressive pop, il disco mise in luce la penna visionaria di Rick Davies e Rodger Hodgson, capaci di abbinare complessità musicale a un'ironia pungente, creando un sound che ricordava i Pink Floyd dell'era Harvest, ma con un tocco unico.



La produzione di Ken Scott, già collaboratore di giganti come The Beatles e David Bowie, diede a Crime Of The Century quell'aura di sofisticatezza che si ritrova sia nelle ambientazioni prog-rock sia nelle melodie pop accattivanti. Nel 1975, a seguito dell'uscita dell'album, i Supertramp avviarono un ambizioso tour di 45 date culminato in un sold out all'Hammersmith Odeon di Londra il 9 marzo. Quella sera la band portò sul palco l'intero disco, che dominava le classifiche, insieme a quattro brani inediti destinati all'album successivo, Crisis? What Crisis?: Sister Moonshine, Just A Normal Day, Another Man's Woman e Lady.



Durante questo spettacolare concerto il pubblico fu travolto da un'esibizione memorabile, soprattutto durante l'insolita e acclamata versione di You're Adorable (The Alphabet Song). In quell'istante i Supertramp, forse inconsapevolmente, confermarono di essere ormai una band pop di fama mondiale.



Il concerto, unico e splendidamente filmato dal regista Derek Burbridge - che in seguito avrebbe firmato video per Gary Numan, The Police e AC/DC - è stato magistralmente restaurato dalla pellicola originale in 16mm. Il mix audio, realizzato in Dolby ATMOS, restituisce intatta tutta l'energia della performance. Mentre l'audio era già stato pubblicato nel 2014 in occasione del 40° anniversario di Crime Of The Century, il film fino ad oggi non era mai stato disponibile in VHS, DVD o Blu-ray. Ora, questa testimonianza visiva consente di rivivere uno dei momenti cruciali nella storia dei Supertramp.



La serata all'Hammersmith Odeon rappresentò l'apice del percorso europeo della band, poco prima della decisiva tournée americana che avrebbe portato al grandissimo successo di Breakfast in America.



Questo concerto resta un modello di show dal vivo: coinvolgente, impeccabile e ricco di emozione, punto di svolta per una carriera che avrebbe conquistato il mondo e lasciato un segno indelebile nella storia della musica.