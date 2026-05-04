Aiello lancia il nuovo singolo SOTTO SOTTO e annuncia l'album SCORPIONE

Aiello torna a sorprendere i suoi fan con un nuovo singolo inedito, "SOTTO SOTTO", disponibile da venerdì 8 maggio in radio e su tutte le principali piattaforme digitali. Il brano anticipa l'uscita del prossimo album di Aiello, "SCORPIONE", atteso per il 22 maggio e già molto atteso dagli amanti della musica italiana. L'album sarà composto da nove tracce che promettono di segnare una nuova tappa evolutiva della carriera dell'artista.



"SOTTO SOTTO" si presenta come un vero e proprio manifesto dell'estate, caratterizzato da sonorità R&B moderne "SOTTO SOTTO è un manifesto d'estate, è una festa al tramonto in terrazza, faccia al mare, è una richiesta di leggerezza, per non perdersi, per restare ancora insieme, allo stesso tempo è un'ammissione di responsabilità, è malinconia e voglia di ritrovarsi, è paura di non essere forti abbastanza per tenersi stretti", ha raccontato Aiello.



Il nuovo disco "SCORPIONE" sarà disponibile in tutti gli store digitali e in esclusiva sul Sony Music Store anche in versione CD autografato e vinile autografato. L'album segna il ritorno centrale dell'R&B nella cifra stilistica di Aiello, fondendo nostalgia degli anni '90 a una produzione contemporanea e lo-fi, abbracciando profondamente la tradizione del cantautorato italiano.



Questa nuova raccolta di canzoni nasce dall'idea di viaggio e trasformazione: "SCORPIONE" racconta non solo storie d'amore, ma anche la rinascita personale dopo la fine di relazioni, cambi di città e nuovi inizi. Nel disco, Aiello guarda l'amore da una prospettiva più matura, lasciando spazio alla consapevolezza e alla crescita personale. "Questo disco è il frutto di un sacco di strade, non previste e nuove, che ho percorso per la prima volta - sono 9 canzoni in cui racconto il dialogo più maturo e consapevole con le mie ombre, il mio rapporto più recente con il sentimento dell'Amore."



Non mancheranno le esibizioni dal vivo: le nuove tracce entreranno infatti nella scaletta del TOUR CLUB 2026, che vedrà Aiello protagonista dei principali club italiani da novembre. Il tour toccherà città come Padova, Venaria Reale (TO), Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano, offrendo l'occasione di riascoltare dal vivo anche i successi che hanno segnato il percorso artistico del cantautore.

