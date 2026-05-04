A Calascio nasce la scuola di musica per il cinema tra le montagne d'Abruzzo

Calascio, un borgo incastonato tra le montagne d'Abruzzo, si trasforma in un polo internazionale di creatività e innovazione con l'arrivo della Scuola di Perfezionamento Musicale dedicata alle colonne sonore per il cinema e l'audiovisivo. Tra il 10 maggio e il 27 giugno 2026, il piccolo centro accoglie un corso residenziale che raduna compositori, registi e studiosi di fama nazionale e internazionale, offrendo ai partecipanti un'esperienza formativa unica immersa tra storia, natura e scenari iconici già noti al pubblico cinematografico.

La scuola nasce nell'ambito del progetto PNRR Rocca Calascio - Luce d'Abruzzo e viene promossa dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università Roma Tre. Il percorso si articola in quattro moduli intensivi che spaziano dalla storia e dall'estetica della musica per immagini alle tecniche di composizione per film, televisione e nuovi linguaggi audiovisivi, fino al sound design, alla post produzione audio e agli elementi di regia e produzione. Un laboratorio intensivo accompagna i partecipanti nella realizzazione di un progetto originale, con una restituzione finale aperta al pubblico.

Le sessioni del corso coinvolgono alcuni tra i maggiori esperti del settore: Luca Aversano, Paola Besutti, Sara Navarro Lalanda, Giovanni Vacca, Daniela Bassani, Mimmo Calopresti, Pasquale Catalano, Carlo Crivelli, Marco Del Bene, Bruno Di Marino, Antonio Falduto, Maurizio Gabrieli, Riccardo Giagni, Stefano Mainetti, Silvia Moraes, Roberto Pischiutta (Pivio), Maurizio Rizzuto e Giuliano Taviani guideranno workshop e lezioni esperienziali. In un luogo già attraversato dal cinema, la musica per immagini trova così una dimensione immersiva e concreta: le lezioni si alternano tra spazi storici e paesaggi naturali, mentre la residenzialità favorisce l'incontro tra studenti, docenti, professionisti e comunità. Calascio non è solo scenario, ma parte viva del processo creativo: un territorio che diventa materia narrativa, acustica, visiva.

La Scuola di Calascio si innesta in un più ampio progetto di rigenerazione culturale e territoriale, di cui cuore è l'Accademia della Rigenerazione. Oltre alla nuova scuola di Musica per il cinema, l'accademia offre percorsi in pastorizia estensiva, gestione turistica sostenibile e tessitura, valorizzando tanto i saperi locali quanto le competenze contemporanee. Accanto alla formazione, il borgo si anima di festival come il Calascio Film Fest, il Rigenera Festival e il Calascio Innovation Playground, creando un vero ecosistema culturale che genera nuove economie e rafforza l'identità delle aree interne abruzzesi.

Attraverso la sinergia tra musica, cinema, formazione e creatività, Calascio riafferma il proprio ruolo centrale come luogo in cui memoria e futuro dialogano, paesaggio e linguaggi contemporanei si incontrano e la comunità si apre a una visione internazionale. Il progetto Rocca Calascio - Luce d'Abruzzo si propone così come modello innovativo e replicabile di rinascita culturale e sociale per l'intero territorio.