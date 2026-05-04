Il ritorno di Fuori e dentro il borgo: Ligabue pubblica l'edizione ampliata

Luciano Ligabue celebra i 30 anni di Fuori e dentro il borgo con una nuova edizione rivista e ampliata, arricchita da contenuti inediti.

Dopo trent'anni dalla sua prima pubblicazione, torna in libreria Fuori e dentro il borgo, il libro d'esordio di Luciano Ligabue, in una nuova edizione rivista e ampliata disponibile da domani per Mondadori.

L'opera, a lungo esaurita, viene così resa nuovamente accessibile, offrendo a lettrici e lettori la possibilità di riscoprire uno dei volumi più cari all'universo narrativo di Ligabue e diventato ormai un riferimento generazionale. Nelle pagine del libro, Ligabue accompagna il pubblico attraverso 50 storie ispirate ai fatti, ai personaggi e alle atmosfere di Correggio, la sua città natale, restituendo con autenticità un mondo fatto di memoria, identità e provincia. Fra le righe emergono temi profondamente radicati anche nelle sue canzoni: libertà, adolescenza, legami familiari, disagio e il desiderio di appartenenza sono affrontati con uno sguardo personale e ispirato.

Questa nuova edizione rappresenta un'opera da collezione e si distingue per l'aggiunta di riflessioni originali sul valore della scrittura e della creatività, esplorate nella loro forma più libera. Tra le novità più rilevanti, il volume include anche la sceneggiatura integrale di Radiofreccia, il film diretto dallo stesso Ligabue e tratto dal libro, insieme ad altri contributi inediti, rendendo la proposta ancora più ricca per appassionati e collezionisti.

Per celebrare il ritorno in libreria di Fuori e dentro il borgo sono stati organizzati tre importanti appuntamenti: la prima presentazione si terrà il 18 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino, in Auditorium, con un incontro speciale guidato da Andrea Delogu. Si prosegue il 6 giugno a Bologna in Piazza Maggiore, durante il Bologna Portici Festival, e il 12 luglio con un evento conclusivo a Correggio, presso l'Area Feste di via Fazzano, moderato da Andrea Scanzi nell'ambito di ParoleRock.

Il volume si propone così come un viaggio personale e collettivo tra ricordi e suggestioni legati alle radici di Ligabue e allo spirito di provincia, offrendo la possibilità di immergersi di nuovo nell'immaginario che ha segnato una generazione e continua a ispirare nuove letture.