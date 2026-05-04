Rainbow e Vero Volley lanciano Shine Together, alleanza per i giovani contro l'isolamento sociale

Unendo le forze per combattere l'isolamento sociale e il disagio tra giovani e preadolescenti, Rainbow e Vero Volley hanno presentato il progetto Shine Together durante l'evento True Love alla Opiquad Arena di Monza, dal 4 al 6 maggio. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con Fondazione Carolina, impegnata nella tutela dei minori nel mondo digitale, e Robert F. Kennedy Human Rights Italia, a sostegno dei diritti umani e della giustizia sociale.



Shine Together partirà ufficialmente in autunno e punta ad offrire supporto concreto ai ragazzi che vivono momenti di disagio, guidandoli verso la riscoperta della fiducia in sé stessi e la costruzione di rapporti autentici. Ispirandosi ai valori del celebre Winx Club, l'iniziativa promuove amicizia, inclusione e rispetto, con un importante messaggio centrale: chiedere aiuto è un atto di forza e costruire relazioni vere è il primo passo per affrontare le difficoltà.



Durante la tre giorni di manifestazione, Rainbow ha illustrato i dettagli del progetto in un panel dedicato e gli ospiti hanno potuto partecipare a numerose attività e laboratori proposti in sinergia con i partner. Fondazione Carolina fornisce strumenti per la sicurezza online e percorsi di ascolto dedicati, in memoria di Carolina Picchio, vittima di cyberbullismo, mentre RFK Human Rights Italia contribuisce con iniziative educative, stimolando il senso civico e il protagonismo dei giovani in difesa dei loro diritti.



Lo stand condiviso ha permesso ai partecipanti di sperimentare percorsi interattivi, favorendo un coinvolgimento diretto sulle tematiche di isolamento sociale. Iconiche protagoniste del Winx Club, insieme alle giocatrici di Vero Volley, sono al centro della campagna di sensibilizzazione per mostrare come l'unione delle forze renda superabili anche gli ostacoli più difficili.



Il messaggio scelto dal progetto, "Nel nostro Club chiedere aiuto è forza. Parlare è coraggio. Restare uniti è magia", si trasforma così in un invito concreto: brillare insieme è possibile e fondamentale per la crescita armoniosa delle nuove generazioni.