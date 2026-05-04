ATARDE pubblica Waterproof: un viaggio sonoro tra le onde dell'Adriatico

ATARDE torna ad immergerci nel suo mondo delicato e profondo con il nuovo album Waterproof, disponibile ovunque a partire dal 15 maggio. Il giovane cantautore, alias di Leonardo Celsi, offre un viaggio musicale che si muove tra le onde dell'Adriatico, traendo ispirazione dai silenzi, dalle maree e dal tempo sospeso del mare.



Il progetto nasce dall'idea che si possa attraversare la vita e le emozioni senza lasciarsene travolgere e senza irrigidirsi. Le canzoni di Waterproof scorrono leggere, senza fretta, proprio come correnti che lentamente cambiano forma. ATARDE costruisce così una narrazione generazionale ma anche profondamente personale, esplorando relazioni, insicurezze e desideri con uno sguardo sempre lucido e capace di alleggerire le fragilità senza mai banalizzarle.



Le canzoni di questo album sono state a mollo nell'Adriatico per molto tempo e sono felicissimo ora di farle asciugare a riva, nelle spiagge, nei bar, nelle città, nelle autoradio e nelle cuffiette con filo e senza; nelle sale d'attesa, nelle stazioni, nelle metropoli e nei paesucci montani, distantissimi dal mare dove sono nate. Non c'è niente di davvero Waterproof in questo album, è tutto una rimescolanza di suoni, suggestioni, immagini, modi di dire e di pensare imbevuti d'acqua. Non solo d'acqua però, sono canzoni che si rivelano presto non essere a prova proprio di niente, e oltre a non proteggersi dall'acqua non si proteggono da tutto ciò che ha voluto entrarci. Segreti, vergogne, sudore, polvere e voci di tante e altre persone. Waterproof, poi, non è un progetto chiuso e finito, ma è per me l'istantanea di un punto in un lungo percorso che questo disco inaugura. Buon ascolto, e che la risacca non vi riporti a riva prima del tempo!.



L'identità musicale di ATARDE si riconferma nella scrittura intima, diretta e ironica, con uno stile personale che invita l'ascoltatore a riconoscersi e a sostare nei suoi spazi sonori. All'interno del disco si trova un unico featuring con faccianuvola, che impreziosisce l'album senza alterarne l'essenza. Il titolo suggerisce una protezione dalle intemperie emotive, tuttavia Waterproof non è impermeabile, ma rappresenta invece la capacità di restare a galla anche nei momenti più difficili.



Il percorso di ATARDE, iniziato con cover casalinghe e singoli su SoundCloud, ha visto il riconoscimento di pubblico e critica con l'album d'esordio difetti di forma, pubblicato dopo la firma come autore con Universal Publishing. Nel 2024 il sound evolve con l'EP muschio, di impronta più elettronica e già applaudito su palchi prestigiosi come il Concertone del Primo Maggio, lo Spring Attitude e il Poplar Festival.



Atmosfere oniriche, melodie ricercate e immagini sfumate ma intense contaminano ogni brano: la musica di ATARDE nasce dall'incontro tra indie italiano e suggestioni internazionali, tessendo paesaggi sonori sospesi tra sogno e realtà. Il nuovo album, anticipato dai singoli piccola ostrica, palestra (cura di me) e Tera, è un ritorno alle origini e celebra il legame con il mare di Ancona, la sua città: un disco che profuma di sale, pensato e vissuto sulle rive dell'Adriatico.



Waterproof si propone come un disco da abitare più che da ascoltare, capace di attraversare l'ascoltatore come fa l'acqua tra le rocce, senza mai perdere profondità né leggerezza. ATARDE conferma il suo talento come una delle voci più interessanti e autentiche del nuovo panorama musicale italiano.