Benevento, strisce blu pagabili con l'app Telepass: come funziona

Addio alla caccia al parcometro e alle monetine nel cruscotto. Da oggi a Benevento è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l'app Telepass, un servizio che rende la sosta più semplice e conveniente per tutti i clienti del gruppo. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con Benevento Mobilità Srl, la società che gestisce il servizio in città, e permette di pagare il parcheggio direttamente dallo smartphone, anche senza l'apparato Telepass a bordo. Il funzionamento è pensato per essere comodo, intuitivo e completamente cashless. Scaricata l'app, basta confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta: niente più parcometri da cercare, carte di credito, ricariche o spiccioli. Il servizio consente di pagare solo i minuti effettivi di sosta, secondo le tariffe comunali, e funziona per qualsiasi targa, che va semplicemente inserita nell'apposito campo.

Tra le funzioni più utili c'è l'avviso che segnala quando la sosta sta per scadere, con il calcolo diretto dell'importo complessivo che sarà successivamente addebitato. È inoltre possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo anche a distanza, così da pagare l'effettiva durata del parcheggio ed evitare multe. Il servizio integra la geolocalizzazione con visualizzazione su mappa, permettendo anche di calcolare il percorso più rapido per ritrovare l'auto parcheggiata. La regolarità del pagamento viene verificata tramite il controllo della targa.

Sempre attraverso l'app, gli utenti possono scaricare la propria nota spese accedendo all'archivio delle soste, oltre a scoprire l'intero ecosistema di mobilità offerto da Telepass, che va ben oltre il telepedaggio.

"Con l'attivazione del servizio Strisce blu a Benevento è più semplice ed economico parcheggiare, con un vantaggio sia per le persone che per la mobilità urbana", ha dichiarato Aldo Agostinelli, Chief Consumer Revenues Officer di Telepass. "Grazie alla proficua collaborazione con Benevento Mobilità Srl, questa si aggiunge alle 500 località su tutto il territorio italiano dove il servizio è già attivo. Nello scenario attuale, la sfida di Telepass è offrire una rete di servizi che diano alle persone la possibilità di muoversi in libertà, in modo integrato, sicuro e sostenibile."

Con l'arrivo del capoluogo sannita nella rete, la mobilità urbana cittadina compie così un passo in avanti verso la digitalizzazione: un piccolo gesto quotidiano come il pagamento del parcheggio diventa un'operazione da pochi secondi, direttamente dal palmo della mano.