Massimo Licata nominato Direttore Remarketing di Leasys Italia

Massimo Licata è stato nominato nuovo Direttore Remarketing di Leasys Italia, portando con sé un bagaglio di 25 anni di esperienza nel settore del noleggio e della mobilità maturato tra Italia e Francia. Licata riporterà direttamente ad Andrea Pertica, CEO di Leasys Italia.



Nel corso della sua carriera, Licata ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in aziende leader dell'automotive, sviluppando competenze trasversali tra sales, remarketing e operations. Ha iniziato il suo percorso in Citroën e poi ha lavorato in Francia con Fiat e Alfa Romeo, per approdare nel 2006 nel Gruppo Arval, dove ha ricoperto incarichi di rilievo come Corporate Remarketing Manager per Arval Italia, Operational Efficiency & Quality Manager e Commercial Director in Arval Trading. Negli anni più recenti ha assunto anche il ruolo di Remarketing Advisor e LMD Global Operations Coordinator Europe per Arval.



Accogliamo con piacere Massimo alla guida della Direzione Remarketing di Leasys Italia. La sua consolidata esperienza nel settore automotive e la sua conoscenza delle dinamiche del mercato dell'usato rappresentano un importante valore aggiunto per il nostro business. Siamo certi che contribuirà a rafforzare ulteriormente la strategia remarketing della Società e a sostenere gli obiettivi di crescita dell'azienda, ha dichiarato Andrea Pertica, CEO di Leasys Italia.



Il nuovo Direttore Remarketing di Leasys Italia ha espresso entusiasmo per la nuova sfida: Sono lieto di entrare a far parte di Leasys Italia e di mettere a disposizione le competenze maturate nel corso della mia esperienza professionale. Affronto questa nuova sfida con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo del business e al perseguimento delle ambizioni del Gruppo.



Leasys, joint venture tra Stellantis e Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, è specializzata nelle soluzioni di mobilità che spaziano dal noleggio a medio e lungo termine alla gestione delle flotte aziendali. Con una flotta di oltre 950.000 veicoli e presenza in undici Paesi europei, la società si conferma protagonista nel proporre una mobilità fluida, sostenibile e integrata per privati, professionisti e imprese.