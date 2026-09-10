Peugeot E-3008 Long Range protagonista al Salone Auto Torino 2026

Peugeot presenta la E-3008 Long Range al Salone Auto Torino 2026: SUV 100% elettrico dal design innovativo, autonomia fino a 700 km e ricarica rapida.

Dal 11 al 13 settembre 2026 il Salone Auto Torino torna a trasformare il centro cittadino in un grande palcoscenico dedicato alla mobilità, e tra le protagoniste indiscusse della manifestazione spicca la nuova Peugeot E-3008 Electric 230 Long Range.

Il SUV fastback 100% elettrico della Casa del Leone arriva in scena con un'autonomia di riferimento fino a 700 km nel ciclo combinato WLTP, grazie a una batteria da 96,9 kWh netti e un motore da 170 kW (230 CV), confermandosi proposta ideale anche per le lunghe trasferte.

La terza edizione del Salone accoglie 47 case automobilistiche tra novità, anteprime ed esposizioni, offrendo l'ingresso gratuito dalle 9.00 alle 19.00. In questo contesto Peugeot presenta una delle punte più avanzate della propria strategia di elettrificazione: la E-3008 Long Range, realizzata sulla piattaforma STLA Medium progettata per la mobilità elettrica. Questa piattaforma integra la batteria maggiorata senza rinunciare ad abitabilità e capacità del bagagliaio.

La ricarica si distingue per efficienza: in corrente continua, il SUV accetta fino a 160 kW di potenza, passando dal 20% all'80% in circa 27 minuti e recuperando fino a 150 km di autonomia in soli 10 minuti. Il sistema di precondizionamento della batteria è pensato per ottimizzare i tempi durante le soste più lunghe.

Il design incisivo unisce una silhouette fastback, proiettori anteriori ultra-sottili e spoiler posteriore flottante, per un profilo dinamico e riconoscibile. A bordo, il Panoramic i-Cockpit valorizza l'esperienza di guida, offrendo ergonomia e tecnologia orientate al conducente.

La E-3008 Long Range viene prodotta nello stabilimento di Sochaux utilizzando batterie realizzate nella gigafactory ACC di Douvrin, incarnazione delle più avanzate competenze tecnologiche francesi dedicate alla nuova mobilità.

La gamma Peugeot 3008 parte da 41.650 euro per la versione Hybrid 145 CV. La E-3008 elettrica parte da 43.780 euro, mentre la versione Long Range parte da 48.430 euro, tutti chiavi in mano per il mercato italiano (IPT esclusa).

Alla kermesse torinese, i visitatori possono scoprire da vicino tutte le peculiarità e la filosofia della nuova E-3008 Long Range: un modello che unisce autonomia di riferimento, viaggio confortevole e tempi di ricarica ridotti, per una mobilità elettrica concreta, desiderabile e versatile, capace di conciliare emozione ed eccellenza.



