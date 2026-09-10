Volvo Cars diventa distributore esclusivo Lynk & Co in Europa dal 2027

Lynk & Co ha annunciato una svolta significativa nel panorama automotive europeo: a partire da gennaio 2027, Volvo Cars assumerà il ruolo di distributore esclusivo del marchio in tutta Europa. Questa decisione arriva dopo il perfezionamento di una partnership commerciale con Geely Auto e rappresenta un passo strategico per rafforzare la presenza di Lynk & Co nella regione.



Grazie all'ampia rete commerciale, ai punti vendita e ai centri di assistenza consolidati di Volvo Cars, Lynk & Co sarà in grado di raggiungere un pubblico più vasto e offrire un'esperienza di acquisto e assistenza ancora più accessibile e qualificata per i clienti europei. Il nuovo modello di distribuzione sostiene le ambizioni di crescita a lungo termine del brand, valorizzando sia la distintiva identità Lynk & Co sia le competenze di Volvo nell'automotive.



Secondo Mo Wang, CEO di Lynk & Co International, "Questa partnership unisce la consolidata infrastruttura commerciale di Volvo Cars con l'identità distintiva del brand Lynk & Co e la sua proposta di prodotto. La nostra priorità sarà garantire un forte allineamento strategico tra l'Europa e la nostra organizzazione globale, preservare l'unicità del brand Lynk & Co e lavorare a stretto contatto con Volvo Cars affinché questa partnership generi una crescita sostenibile a lungo termine".



La responsabilità dello sviluppo globale dei prodotti Lynk & Co, così come la loro certificazione e le attività operative fuori dall'Europa, resterà a carico di Geely Auto Group. La nuova partnership amplia la collaborazione già avviata tra le due case, che in alcune città europee condividono punti vendita selezionati.



Martin Persson, Head of Lynk & Co Europe at Volvo Cars, ha commentato: "L'annuncio di oggi segna l'inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per Lynk & Co in Europa. Negli ultimi anni, Lynk & Co ha ampliato con successo la propria presenza fino a raggiungere 25 mercati europei e ha costruito una rete di oltre 140 punti vendita gestiti da partner, anche grazie alla collaborazione con i retailer Volvo Cars. Ora che Volvo Cars diventerà il distributore esclusivo di Lynk & Co in Europa, siamo certi di poter accelerare ulteriormente questa crescita. Combinando l'identità distintiva e il portfolio prodotti di Lynk & Co, la forza e le capacità di innovazione di Geely Auto Group e la comprovata esperienza commerciale e presenza sul mercato di Volvo Cars, stiamo creando solide basi per una crescita sostenibile a lungo termine. Insieme, vediamo significative opportunità per rafforzare ulteriormente la posizione di Lynk & Co in Europa e affermare il brand come un player sempre più rilevante nel panorama automotive in continua evoluzione".



Lynk & Co continuerà a mantenere una propria identità e un posizionamento differenziato rispetto agli altri marchi, offrendo prodotti e servizi esclusivi e mantenendo un'esperienza cliente riconoscibile. L'accordo rappresenta una nuova fase di sviluppo importante per Lynk & Co, con l'obiettivo di renderlo un brand sempre più accessibile, competitivo e sostenibile nel mercato europeo in rapida evoluzione.