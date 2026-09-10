Genesis G90 Wingback Concept: la visione Magma tra eleganza e alte prestazioni

Genesis svela al pubblico la G90 Wingback Concept, un esercizio di stile che proietta la storica ammiraglia del brand verso nuove forme e interpreta l'identità Magma, sinonimo di lusso ad alte prestazioni. Basata sulla piattaforma della berlina G90, la concept car ne reimmagina la silhouette in chiave grand tourer wagon, debuttando in anteprima mondiale a Le Castellet durante le celebrazioni per il decennale del marchio.



Guidata in anteprima dal Presidente e Chief Creative Officer Luc Donckerwolke, la G90 Wingback Concept testimonia il desiderio di Genesis di superare le barriere della tipologia tradizionale. Le linee accentuate e i dettagli distintivi, dagli ampi passaruota ai cerchi da 22 pollici, esprimono con forza la visione Magma, senza rinunciare all'eleganza aristocratica che contraddistingue la G90.



La verniciatura verde profondo e gli interni personalizzati sottolineano ulteriormente come Magma si traduca in un linguaggio stilistico che va ben oltre la tinta Magma Orange ispirata ai vulcani coreani. Come ha dichiarato Donckerwolke: Magma è molto più di un colore. Non alza la voce, accoglie. Dove molti Brand inseguono l'aggressività e gli estremi, noi cerchiamo l'equilibrio. Ogni interpretazione Magma, secondo il presidente, rappresenta la materializzazione del pugno di ferro in un guanto di velluto.



All'interno dell'abitacolo emergono cuciture verdi a contrasto e sedili trapuntati in Chamude, con dettagli coordinati su volante e plancia. Sui sedili sportivi campeggia il logo Magma ricamato, a evidenziare il carattere prestazionale.



La G90 Wingback Concept segna anche la volontà di Genesis di estendere il Programma Magma a più tipologie di vetture: sportive, coupé, cabriolet, integrando queste varianti sia nella gamma attuale che in quella futura. Donckerwolke sottolinea: In questo momento assistiamo a una moltiplicazione dei SUV, una crescita così rapida che genererà saturazione. È allora che altre tipologie di vetture torneranno a essere attraenti. Per questo credo fermamente nel non avere una monocultura di tipologie.



Contestualmente, Genesis rafforza la propria presenza in Italia partendo dal primo showroom di Padova e, da ottobre, con un nuovo spazio anche a Roma. La gamma italiana comprende GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80. La strategia commerciale include formule di noleggio a partire da 449 euro al mese e finanziamento da 399 euro al mese, con proposte tutto incluso.



Nel 2026 Genesis proseguirà la crescita come marchio premium orientato sia al design sia alle prestazioni, con il lancio in Italia di GV60 Magma e la partecipazione di Genesis Magma Racing nel FIA World Endurance Championship. GV60 Magma segna l'inizio dell'offerta europea di modelli Magma, portando su strada la visione di luxury performance del brand.



La G90 Wingback Concept testimonia la capacità del Programma Magma di reinterpretare con libertà e coerenza i diversi stili di carrozzeria, trasmettendo equilibrio tra carattere e misura. Una filosofia che il Brand dichiara di voler estendere a ogni modello e iniziativa nella propria presenza in Italia.