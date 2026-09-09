Nissan lancia EV? Easy! Cinque video per spiegare la mobilità elettrica
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Nissan lancia EV? Easy! Cinque video per spiegare la mobilità elettrica

In occasione del World EV Day, Nissan presenta EV? Easy!, una serie di video educativi che spiegano in modo semplice i veicoli elettrici.

di Ettore Rungo
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Nissan presenta EV? Easy!, una nuova serie video pensata per sfatare i dubbi più comuni sulla mobilità elettrica e rendere la tecnologia accessibile a tutti, proprio in occasione del World EV Day.

La serie, composta da cinque episodi rilasciati sul canale ufficiale di Nissan, affronta i principali interrogativi che ancora frenano molti automobilisti verso il passaggio all'elettrico: autonomia, batterie, sistemi di ricarica, funzionalità innovative e possibilità di condivisione dell'energia.

Ogni episodio punta a spiegare in modo chiaro e con esempi pratici come funziona un'auto elettrica. Il primo video si concentra sul motore elettrico e sulle differenze con le tradizionali auto termiche, illustrando i vantaggi di un minor numero di componenti meccanici e una maggiore efficienza nell'uso dell'energia accumulata.

Il secondo episodio approfondisce le batterie, mostrando come sono strutturate e controllate, con sistemi che monitorano temperatura e stato di carica, garantendo performance costanti e durata nel tempo. Viene spiegato anche come queste batterie possano essere riutilizzate o riciclate dopo il loro utilizzo sulle auto.

Un altro tema centrale è l'autonomia reale dei veicoli elettrici: stile di guida, condizioni esterne e frenata rigenerativa sono analizzati nel terzo video, fornendo consigli pratici per ottimizzare le prestazioni e massimizzare i chilometri percorribili.

La ricarica è poi protagonista del quarto episodio, in cui vengono illustrate le differenze tra sistemi domestici e pubblici, le variabili che influiscono sui tempi di ricarica e le soluzioni digitali come l'Intelligent Route Planner di Nissan per pianificare le soste.

Il quinto e ultimo episodio esplora le potenzialità della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) e, dove possibile, Vehicle-to-Grid (V2G), mostrando come l'energia della vettura possa alimentare dispositivi, abitazioni o contribuire alla rete elettrica, favorendo un ecosistema sempre più sostenibile e flessibile.

This educational push si affianca a una fase di rinnovamento della gamma Nissan. Dopo Nuova LEAF, Nuova MICRA e ARIYA, il 23 settembre viene svelata la nuova city car 100% elettrica PIXO, mentre per il prossimo anno è attesa anche JUKE elettrico, offrendo così soluzioni per ogni esigenza e fascia di prezzo.
Nissan risponde anche alle domande più frequenti, spiegando che i veicoli elettrici sono progettati per funzionare in ogni stagione e che la gestione intelligente della batteria consente buone performance anche con temperature elevate. Inoltre, la ricarica rapida si consiglia tra il 20% e l'80% per viaggi lunghi e si può migliorare l'efficienza pre-raffreddando l'abitacolo mentre l'auto è ancora collegata alla presa di corrente.

Con EV? Easy!, Nissan punta a rendere la transizione all'elettrico veramente alla portata di tutti, dimostrando come la scelta di un veicolo a batteria sia più semplice di quanto si immagini.

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