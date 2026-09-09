Nissan lancia EV? Easy! Cinque video per spiegare la mobilità elettrica

Nissan presenta EV? Easy!, una nuova serie video pensata per sfatare i dubbi più comuni sulla mobilità elettrica e rendere la tecnologia accessibile a tutti, proprio in occasione del World EV Day.

La serie, composta da cinque episodi rilasciati sul canale ufficiale di Nissan, affronta i principali interrogativi che ancora frenano molti automobilisti verso il passaggio all'elettrico: autonomia, batterie, sistemi di ricarica, funzionalità innovative e possibilità di condivisione dell'energia.

Ogni episodio punta a spiegare in modo chiaro e con esempi pratici come funziona un'auto elettrica. Il primo video si concentra sul motore elettrico e sulle differenze con le tradizionali auto termiche, illustrando i vantaggi di un minor numero di componenti meccanici e una maggiore efficienza nell'uso dell'energia accumulata.

Il secondo episodio approfondisce le batterie, mostrando come sono strutturate e controllate, con sistemi che monitorano temperatura e stato di carica, garantendo performance costanti e durata nel tempo. Viene spiegato anche come queste batterie possano essere riutilizzate o riciclate dopo il loro utilizzo sulle auto.

Un altro tema centrale è l'autonomia reale dei veicoli elettrici: stile di guida, condizioni esterne e frenata rigenerativa sono analizzati nel terzo video, fornendo consigli pratici per ottimizzare le prestazioni e massimizzare i chilometri percorribili.

La ricarica è poi protagonista del quarto episodio, in cui vengono illustrate le differenze tra sistemi domestici e pubblici, le variabili che influiscono sui tempi di ricarica e le soluzioni digitali come l'Intelligent Route Planner di Nissan per pianificare le soste.

Il quinto e ultimo episodio esplora le potenzialità della tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) e, dove possibile, Vehicle-to-Grid (V2G), mostrando come l'energia della vettura possa alimentare dispositivi, abitazioni o contribuire alla rete elettrica, favorendo un ecosistema sempre più sostenibile e flessibile.

This educational push si affianca a una fase di rinnovamento della gamma Nissan. Dopo Nuova LEAF, Nuova MICRA e ARIYA, il 23 settembre viene svelata la nuova city car 100% elettrica PIXO, mentre per il prossimo anno è attesa anche JUKE elettrico, offrendo così soluzioni per ogni esigenza e fascia di prezzo.

Nissan risponde anche alle domande più frequenti, spiegando che i veicoli elettrici sono progettati per funzionare in ogni stagione e che la gestione intelligente della batteria consente buone performance anche con temperature elevate. Inoltre, la ricarica rapida si consiglia tra il 20% e l'80% per viaggi lunghi e si può migliorare l'efficienza pre-raffreddando l'abitacolo mentre l'auto è ancora collegata alla presa di corrente.

Con EV? Easy!, Nissan punta a rendere la transizione all'elettrico veramente alla portata di tutti, dimostrando come la scelta di un veicolo a batteria sia più semplice di quanto si immagini.