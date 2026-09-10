Sky TG24 celebra i 25 anni dall'11 settembre con uno speciale in diretta

In occasione del 25° anniversario degli attentati dell'11 settembre, Sky TG24 propone uno speciale in diretta a partire dalle 14.30 di venerdì 11 settembre, unendo memoria e attualità per raccontare come quel giorno abbia cambiato per sempre la storia degli Stati Uniti e del mondo intero.

Alla conduzione Liliana Faccioli Pintozzi, affiancata in studio da Marco Bardazzi, giornalista e scrittore che allora fu corrispondente da New York, e con il collegamento da Washington di Charles Kupchan, docente alla Georgetown University ed esperto internazionale. Gli ospiti analizzeranno quanto e come siano mutati gli Stati Uniti, dalla politica interna ed estera, alla percezione della sicurezza, fino al ruolo di Washington nello scenario globale.

Alle 8.46 di quella tragica mattina, il primo aereo si schiantò contro la Torre Nord del World Trade Center, seguito pochi minuti dopo dal secondo sulla Torre Sud. Un altro aereo colpì il Pentagono, mentre il quarto precipitò in Pennsylvania dopo la rivolta dei passeggeri. In poche ore, gli USA vissero il più grave attentato terroristico della loro storia: le Torri Gemelle crollarono, il cuore finanziario di New York venne devastato e quasi 3.000 persone persero la vita. Dopo venticinque anni, i temi dello speciale si concentrano sull'eredità di quel giorno, sull'evoluzione del terrorismo jihadista e sulle trasformazioni sociali e politiche che hanno segnato sia l'America che il mondo.

Lo speciale darà ampio spazio alle celebrazioni commemorative a Manhattan e al Pentagono. Previsti collegamenti in diretta con Federico Leoni e Cristiana Mancini da New York, Tiziana Prezzo da Londra e Renato Coen da Bruxelles, per offrire uno sguardo globale sulle conseguenze degli attentati in Europa e sugli equilibri internazionali. Tra i contributi ci sarà anche l'intervista a Bill de Blasio, sindaco di New York dal 2014 al 2021, utile a ricostruire il clima di quei giorni e a interpretare come è cambiata la società americana.

Un viaggio tra memoria e attualità per tornare a una delle giornate più drammatiche del nuovo millennio e raccontare l'America 25 anni dopo, tra le ferite ancora presenti, le trasformazioni attraversate dal Paese e le sfide che il mondo si trova oggi ad affrontare.