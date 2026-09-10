Nuova Volkswagen ID. Polo: l'elettrica compatta che ridefinisce la citycar

Arriva la Volkswagen ID. Polo: autonomia fino a 454 km, consumi ridotti e innovazioni hi-tech. L'elettrica ideale per città e viaggio, spaziosa e versatile.

La Volkswagen ID. Polo non è soltanto la versione a batteria della citycar più venduta del marchio. È il tentativo, dichiarato e concreto, di trasferire il carattere della Polo nell’era elettrica senza sacrificarne praticità, spazio e prezzo d’ingresso. La settima generazione della compatta tedesca, basata sulla piattaforma MEB+ evoluta a trazione anteriore, arriverà sul mercato a settembre ma è già ordinabile. Oltre 25.000 acquirenti hanno già firmato, un segnale che la prevendita ha funzionato.

Il comunicato ufficiale insiste su un concetto: è una compagna di viaggio per ogni giorno dell’anno. Consumo dichiarato 13,3 kWh/100 km nel ciclo WLTP e autonomia fino a 454 km con la batteria più grande. Numeri che, sulla carta, coprono il tragitto casa-lavoro e le uscite del fine settimana senza ansia da ricarica continua. La ricarica avviene a casa alla wallbox, a basso costo rispetto al pieno di benzina, e la PowerSocket da 230 V permette di alimentare elettrodomestici, barbecue o anche bici e monopattini elettrici con una potenza fino a 3,6 kW. È uno degli argomenti più ripetuti da Volkswagen: l’auto elettrica non è solo un mezzo di trasporto.

Rispetto alla Polo a benzina ancora a listino (piattaforma MQB), l’architettura elettrica porta vantaggi misurabili. L’abitacolo è più lungo di 19 mm, la posizione di seduta è più alta e confortevole, lo spazio per le spalle aumenta. Il bagagliaio passa a 441 litri, il 25% in più della Polo tradizionale; con gli schienali posteriori abbattuti si arrivano a 1.240 litri, 115 in più del modello precedente. Cinque posti veri, non un compromesso da citycar stretta.

Il comfort acustico è un altro punto su cui il costruttore insiste. Il motore elettrico rende l’abitacolo silenzioso a un livello che, secondo Volkswagen, sorprenderebbe anche in categorie superiori. L’assorbimento delle asperità dell’asfalto — ondulazioni lunghe, buche, giunti — è descritto come “pressoché inedito” nel segmento. Non è solo silenzio: è una qualità di marcia che avvicina la ID. Polo alla Golf, la “sorella maggiore” citata esplicitamente nel comunicato.

L’equipaggiamento di base non è povero. Tutte le versioni hanno climatizzatore automatico, display infotainment da 12,9 pollici, strumenti digitali, fari a LED con Light Assist e gruppi ottici posteriori a LED. Di serie anche il One-Pedal Driving, la guida a un solo pedale che sfrutta una forte decelerazione al rilascio dell’acceleratore. Un tasto View sul volante attiva la Vista Retrò: nel Digital Cockpit compaiono gli strumenti della Golf I restyling, tachimetro classico a sinistra e, a destra, un powermeter al posto del contagiri. Lo stesso tema retrò si può impostare anche nell’infotainment centrale. È un dettaglio di design firmato da Andreas Mindt, il responsabile del design, che Volkswagen presenta come “ingrediente segreto”.

A salire di gamma arrivano sistemi finora riservati a vetture più grandi. Il Connected Travel Assist gestisce accelerazione, frenata e sterzo in autostrada, assiste il cambio di corsia e ferma l’auto ai semafori rossi grazie al riconoscimento dei semafori. Optional i sedili anteriori elettrici con memory e massaggio e l’impianto Harman Kardon da 425 watt. La manopola del volume fisica e la barra dei tasti del climatizzatore restano, scelta voluta per non affidare tutto al touch.

La gamma parte dalla ID. Polo Trend. Batteria LFP da 37 kWh netti, motore da 85 kW (116 CV), la stessa potenza della Polo a benzina più potente attualmente in listino. Ricarica AC circa 11 kW, DC fino a 88 kW. Autonomia dichiarata fino a 334 km. Di serie già Side Assist, Lane Assist, Front Assist e sensori di parcheggio posteriori.

Sopra c’è la ID. Polo Life, versione di equilibrio. Aggiunge ACC, retrocamera, sensori anteriori e posteriori, ricarica wireless del telefono, App Connect Wireless, comando vocale, specchietto auto-oscurante e specchi ripiegabili elettricamente. Stessa batteria da 37 kWh ma potenza salita a 99 kW (135 CV).

In cima la ID. Polo Style. Esterni con fari Matrix IQ.LIGHT, fari posteriori con lampeggio dinamico, loghi VW illuminati e cerchi da 17 pollici. Interni con ambient lighting a 30 colori, climatizzatore bizona, sedili sportivi Comfort riscaldabili, ID. Light e predisposizione per la chiave digitale su smartphone. Anche qui di serie 37 kWh e 99 kW, ma Life e Style possono montare la batteria NMC da 52 kWh netti e il motore da 155 kW (211 CV). In questa configurazione l’autonomia sale a 454 km e la ricarica DC arriva a 105 kW.

La cella unificata del Gruppo Volkswagen, in versione cell-to-pack, è montata nel pianale tra gli assi. Abbassa il baricentro e libera spazio in abitacolo. Le versioni da 85 e 99 kW usano chimica LFP, quella da 155 kW la NMC.

Il messaggio commerciale è chiaro: chi oggi possiede una Polo a benzina trova nell’ID. Polo lo stesso ruolo quotidiano, più spazio, meno rumore e costi di “rifornimento” più bassi se si ricarica a casa. Non è un’auto da record di autonomia o da prestazioni estreme. È una cinque porte agile, con un’organizzazione degli interni che Volkswagen definisce efficiente, materiali e finiture che il comunicato colloca “di categoria superiore” e un’interfaccia che vuole restare intuitiva.

Disponibile in tre versioni, tre potenze e due batterie, la ID. Polo si posiziona come l’elettrica accessibile della famiglia ID. Il fatto che 25.000 persone l’abbiano già prenotata prima del lancio ufficiale indica che il mercato italiano, almeno in prevendita, ha risposto. Resta da vedere, a settembre, come i numeri dichiarati di consumo e autonomia si tradurranno nell’uso reale, soprattutto con la batteria da 37 kWh e nei mesi invernali. Per ora Volkswagen ha messo sul tavolo una citycar elettrica che, sulla carta, è più grande, più silenziosa e più versatile della Polo che sostituisce.