BYD protagonista al Salone Auto Torino 2026: nuova gamma e debutto di DENZA

BYD partecipa al Salone Auto Torino 2026 con tre modelli e annuncia l'apertura del nuovo showroom DENZA a Venaria Reale. Test drive e promozioni a settembre.

BYD parteciperà al Salone Auto Torino 2026, previsto dall'11 al 13 settembre nel cuore della città, tra Piazza Castello, Piazzetta Reale, i Giardini dei Musei Reali e corso San Maurizio. Il marchio sarà presente con uno stand in Piazzetta Reale, dove il pubblico potrà scoprire da vicino tre modelli chiave della gamma attuale: DOLPHIN G DM-i, DOLPHIN SURF e SEALION 7. L'esperienza per i visitatori si estenderà anche su strada grazie a un ricco programma di test drive dedicati.



La presenza al salone rappresenta un'anteprima di un importante sviluppo per il gruppo sul territorio: il 16 settembre aprirà a Venaria Reale il nuovo showroom DENZA, brand premium di BYD dedicato esclusivamente ai veicoli a nuova energia. Il nuovo spazio sarà situato presso la concessionaria ForzA del Gruppo Intergea, che si appresta a diventare il primo concessionario DENZA nel Nord-Ovest.



ForzA, attiva dal 1993, porta la sua esperienza come concessionaria ufficiale di marchi luxury nelle regioni di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta anche nel segmento dei veicoli a nuova energia.



La partecipazione torinese si inserisce inoltre nella cornice di "Decreto BYD", una campagna promozionale rivolta alla gamma Super Ibrida DM-i: per tutto il mese di settembre, chi sceglierà di sostituire la propria vettura potrà beneficiare di un vantaggio economico fino a 11.600 euro.



