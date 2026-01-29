Connect with us

Hi, what are you looking for?

Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Published

Roma inaugura “Bernini e i Barberini”, una nuova eccezionale mostra presso le sale di Palazzo Barberini, a cura di Andrea Bacchi e Maurizia Cicconi. Un tema inedito, mai presentato al pubblico, che racconta il rapporto tra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, eletto pontefice nel 1623 con il nome di Urbano VIII.

La mostra, realizzata con il sostegno del Main Partner Intesa Sanpaolo e con il patrocinio della Fabbrica di San Pietro in Vaticano, si articola in sei sezioni, sviluppando attraverso settanta opere il percorso creativo di Gian Lorenzo Bernini dagli esordi nella bottega paterna alla piena maturità. In questo contesto la figura di Urbano VIII emerge come mecenate e artefice della svolta del grande artista, individuandone fin dal principio le potenzialità rivoluzionarie. Un rapporto committente-artista indagato non solo attraverso l’esposizione di opere provenienti da collezioni private e prestigiosi musei internazionali, quali il Musée du Tessé e la Galleria degli Uffizi, ma anche grazie al contributo dei principali studiosi italiani e stranieri.

L’esposizione si propone, dunque, di offrire una lettura critica del rapporto tra potere e arte che confluisce in una vera e propria alleanza, cruciale nella definizione del volto del nascente Barocco e dell’immagine stessa di Roma come capitale artistica dell’Europa moderna. Attraverso la scultura, l’arte e l’architettura di un Bernini visto come il “Michelangelo” del suo secolo, si rivela la rivendicazione del primato universale e spirituale di Roma.

Una lettura che continua e coinvolge il pubblico con il “libro-evento” edito da Allemandi, in cui sono raccolti saggi firmati da studiosi quali Andrea Bacchi (considerato tra i massimi esperti a livello mondiale dell’opera di Bernini), Tomaso Montanari, Karen Lloyd, Joseph Connors e molti altri.

L’iniziativa culturale, coincidente con il quattrocentesimo anniversario della consacrazione della nuova Basilica di San Pietro, sarà aperta al pubblico dal 12 febbraio al 14 giugno 2026.

In this article:, , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Spettacolo

KID YUGI pubblica il suo attesissimo nuovo album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Sport

Samsung porta la tecnologia dei suoi monitor ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Motori

BMW ALPINA: nuova era come brand esclusivo del BMW Group

Giochi

Mario Tennis Fever: frenesia, nuovi personaggi e grandi sfide su Nintendo Switch 2

Giochi

RIDE 6: il nuovo capitolo di Milestone porta il motociclismo virtuale a un livello superiore

Motori

Suzuki presenta il nuovo spot Swift Hybrid: un moderno tango sul ghiaccio con Carolina Kostner
Bernini e i Barberini 2026

Società

Bernini e i Barberini: il potere della scultura

Motori

Škoda Fabia 2026: il colore come elemento distintivo della nuova generazione

Motori

Tornano i Super Hybrid Days Volkswagen: febbraio all’insegna del Super Ibrido

Spettacolo

“Eternity”: l’amore oltre la vita arriva su Apple TV dal 13 febbraio

Spettacolo

Adriana celebra la forza femminile con il nuovo singolo “GIRL”

Spettacolo

The Smashing Pumpkins: due edizioni speciali in vinile per il 35° anniversario di “Gish”

Società

Antonio Tajani ospite di “Dritto e Rovescio”: politica, sicurezza e caso Garlasco al centro della puntata

Motori

Opel e Stardust insieme per il talento: debutta la Stardust Academy 2026

Spettacolo

FULMINACCI annuncia oggi “CALCINACCI”: il suo nuovo album fuori ovunque venerdì 13 marzo

Spettacolo

Giovanni Toscano torna con il nuovo singolo “Dritti all’inferno”

Motori

Zero LS1 debutta in Italia: il primo scooter elettrico Zero Motorcycles rivoluziona la mobilità urbana

Motori

BMW inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la BMW iX3 Driving Experience

Motori

Volkswagen raggiunge il traguardo di 5 milioni di motori elettrici prodotti: l’APP550 segna un nuovo standard

Spettacolo

Jeff Buckley: torna “Live at Sin-É” in una versione deluxe da collezione

Giochi

HELLDIVERS 2: Oppressione Meccanica porta la guerra nel cuore di Cyberstan
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Reale Mutua per gli Internazionali Reale Mutua per gli Internazionali

Sport

Reale Mutua rinnova con FITP, Main Partner agli Internazionali BNL di Roma

Reale Mutua rinnova la partnership strategica con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) in vista degli Internazionali BNL d’Italia, gestiti e organizzati con...

29 Gennaio 2026

Motori

Nissan Qashqai e-POWER protagonista della We Run Rome 2025

Nissan sarà sponsor e Official Automotive Partner della quattordicesima edizione della We Run Rome 2025, la tradizionale corsa di fine anno che il prossimo...

23 Dicembre 2025
arte moderna europea Roma Ara Pacis arte moderna europea Roma Ara Pacis

Società

Impressionismo ed Oltre. Da Detroit all’Ara Pacis cinquantadue capolavori dell’arte moderna europea

Dal Detroit Institute of Arts arrivano al Museo dell’Ara Pacis di Roma cinquantadue opere dei grandi maestri dell’arte europea dal XIX al XX secolo....

16 Dicembre 2025
KFC Roma via del Tritone KFC Roma via del Tritone

Società

KFC conquista Roma e inaugura il primo flagship store europeo

Design, innovazione e sostenibilità sono gli elementi che caratterizzano il nuovo locale a insegna KFC (Kentucky Fried Chicken), sviluppato su due piani — terra...

30 Settembre 2025