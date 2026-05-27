Stefano Nazzi riflette sul ruolo del giornalismo nei casi di cronaca agli Sky Inclusion Days

Stefano Nazzi ha partecipato oggi agli Sky Inclusion Days a Milano discutendo il delicato rapporto tra informazione, responsabilità e fiducia nel racconto della cronaca nera. Nell'incontro intitolato Raccontare la realtà e proteggersi dalla fantacronaca, il giornalista ha affrontato il tema centrale della responsabilità dei media e del ruolo cruciale nella creazione di una comunità informata.

Credo che chi racconta, che fa informazione, possa fare due passi indietro, non immergersi in quel fatto come se fosse protagonista, giudice, moralizzatore, familiare. Protagonista è la storia, protagonisti sono i fatti, le parole usate. Non chi le pronuncia.

Nazzi ha sottolineato come l'approccio del giornalista debba essere neutrale ed equilibrato, senza lasciarsi trascinare dall'emotività, dall'indignazione o dal giudizio. Un atteggiamento contrario alle tendenze attuali ma, secondo lui, necessario per creare una vera fiducia tra pubblico e media.

Io credo che ci sia tanta gente che abbia voglia di capire che cosa fa un gip, in base a cosa decide, come funzionano le analisi scientifiche e perché anche le analisi scientifiche siano soggette a interpretazione, che abbia voglia di sentire spiegare più che sentenziare. Che non attenda la verità assoluta da chi racconta i fatti. Perché non è chi racconta i fatti che deve pensare di averla la verità. Non ce l'ha, semplicemente. La verità, quella processuale, spetta ad altri. E la verità assoluta, beato chi ce l'ha.

Per Nazzi, documentare e spiegare senza ergersi a giudici favorisce la creazione di una comunità critica e consapevole, pronta a ricambiare la fiducia ricevuta. L'integrazione di queste pratiche nel racconto mediatico contemporaneo rappresenta per lui la via necessaria per rispondere alle esigenze di un pubblico esigente, desideroso non di sentenze definitive ma di una comprensione profonda della realtà.

E se si dà fiducia alle persone, la fiducia viene ricambiata e si crea quello che oggi forse è più importante di qualsiasi altra cosa per chi fa il lavoro di informare: Il senso di appartenenza, la creazione di una comunità esigente che ha fiducia in quello che gli viene detto perché chi glielo dice lo fa in maniera neutra, equilibrata, senza voler puntare tutto sull'emotività, sull'indignazione, sulla rabbia, sul giudizio. È una strada controcorrente in questo periodo, forse meno immediata, magari non compresa da chi si aspetta risposte nette e definitive. Ma è una strada che sono convinto in molti cercano.

Stefano Nazzi sarà inoltre protagonista il 29 e 30 maggio in prima visione su Sky Crime e Sky Documentaries con la docuserie Nazzi Racconta: Desirée Piovanelli, disponibile in streaming su NOW e on demand, dove proseguirà la sua analisi profonda dei grandi casi di cronaca italiana.