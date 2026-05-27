Pierluca Mariti protagonista agli Sky Inclusion Days con storie di gender e comicità

Pierluca Mariti ha portato la sua comicità e riflessione sulla questione di genere agli Sky Inclusion Days a Milano, contribuendo all'incontro Storie di Gender.

Pierluca Mariti, noto ai più come @piuttosto_che, si è esibito oggi durante gli Sky Inclusion Days presso lo Sky Campus di Milano Santa Giulia, regalando al pubblico una riflessione originale e coinvolgente sulla questione di genere.

L'incontro, intitolato Storie di Gender, ha visto la partecipazione del comico e influencer che, attraverso la sua esibizione, ha saputo mescolare ironia e sensibilità, affrontando temi fondamentali legati all'identità e all'inclusione.

Mariti, che negli ultimi anni si è distinto per il suo approccio intelligente e irriverente sui temi sociali, ha ribadito l'importanza di dialogo e ascolto per abbattere stereotipi e pregiudizi. Con la sua performance ha invitato il pubblico ad aprirsi a nuove prospettive, evidenziando come l'umorismo possa essere un potente strumento per parlare di argomenti delicati, senza rinunciare alla profondità.

Gli Sky Inclusion Days rappresentano ormai un appuntamento di rilievo nel panorama nazionale, offrendo occasioni di confronto e sensibilizzazione su tematiche attuali e imprescindibili, tra cui la diversità e l'inclusività nei luoghi di lavoro e nella società.

L'edizione di quest'anno punta l'attenzione sulle storie di chi, come Mariti, si impegna a dare voce alle diversità attraverso mezzi innovativi, come il linguaggio comico e digitale. Il pubblico ha potuto seguire l'evento dal vivo e, grazie alla condivisione delle clip degli interventi, sarà possibile rivivere i momenti salienti della giornata dedicata all'inclusione.

L'iniziativa vuole rafforzare il messaggio che una società aperta e accogliente parte dall'ascolto delle differenze, valorizzando il contributo di ogni individuo e promuovendo un ambiente inclusivo per tutti.