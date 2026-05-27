BigMama protagonista agli Sky Inclusion Days: la fiducia contro il bullismo

BigMama, rapper e cantautrice amatissima dal pubblico, ha partecipato oggi a Milano all'evento Sky Inclusion Days intervenendo all'incontro Riprendersi la voce, dibattito moderato dalla giornalista Roberta Noè. Il focus dell'incontro è stato il potere della fiducia come strumento fondamentale per contrastare il bullismo e le discriminazioni.



Il talk ha posto l'accento sull'importanza di trasformare le parole che feriscono in energia positiva, convertendo il dolore in una spinta creativa e di rinascita. Riprendersi la voce non è solo uno slogan, ma una vera e propria chiamata all'azione per imparare a esprimere sé stessi senza timore e scegliere consapevolmente chi si vuole diventare.



L'intervento di BigMama ha coinvolto il pubblico affrontando tematiche attuali e sentite dai giovani, soprattutto in relazione alle difficoltà personali affrontate a causa di giudizi e stereotipi. Il messaggio centrale della giornata è stato un invito a credere in se stessi, trovare nella diversità un elemento di forza e utilizzare la fiducia come antidoto contro ogni forma di esclusione.



Sky Inclusion Days presso la sede di Milano Santa Giulia si conferma così come un appuntamento di riferimento per il dibattito sul valore dell'inclusione nel mondo contemporaneo, portando storie e voci capaci di ispirare azioni concrete e un cambiamento culturale autentico.