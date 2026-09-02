Beth Hart torna in Italia: unico concerto al Roma Summer Fest 2027

Beth Hart, una delle più grandi voci della scena rock e blues internazionale e artista nominata ai Grammy Awards, tornerà in Italia per un unico ed esclusivo concerto al Roma Summer Fest. L'appuntamento imperdibile è fissato per martedì 20 luglio 2027 presso la suggestiva Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.



Dopo il grande successo dei suoi precedenti concerti in Italia, a Roma e Padova, Hart sceglie ancora una volta la capitale per deliziare il pubblico con la sua energia e il suo talento inconfondibile. I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11:00 di giovedì 3 settembre, mentre la vendita generale inizierà venerdì 4 settembre sempre alle ore 11:00.



Il nuovo tour segue l'uscita di You Still Got Me, undicesimo album in studio di Beth Hart pubblicato nell'ottobre 2024, che vede la partecipazione di artisti di spicco come Eric Gales e Slash dei Guns N' Roses. L'album, già rilasciato anche in versione deluxe, ha confermato la crescita costante dell'artista segnando un nuovo successo dopo i precedenti lavori come A Tribute To Led Zeppelin (2022) e War In My Mind (2019), che hanno raggiunto la Top 10 delle classifiche europee e hanno superato i 600 milioni di stream globali.



Durante i suoi concerti, Beth Hart esprime tutta la propria potenza vocale e una presenza scenica magnetica, capace di emozionare il pubblico in location iconiche di tutto il mondo. Dallo storico Ryman Auditorium di Nashville allo Ziggo Dome di Amsterdam, fino alla prestigiosa Royal Albert Hall di Londra, ogni esibizione dal vivo registra un sold out grazie alla sua unicità e intensità.



Artista pluripremiata e autentica, Beth Hart è ormai riconosciuta come una delle voci più potenti della sua generazione, capace di coniugare emozione, tecnica e una forte personalità scenica. L'evento romano si preannuncia quindi come un'occasione unica per ascoltare una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale mondiale dal vivo, in una cornice d'eccezione e in un'atmosfera indimenticabile.