Roberto Colombo e Adriano Sangineto presentano il nuovo album BRRR! a Milano

Il 16 settembre a Milano Roberto Colombo e Adriano Sangineto svelano BRRR!, un album ricco di improvvisazione e sonorità inedite.

Roberto Colombo e Adriano Sangineto uniscono il loro talento per presentare il nuovo progetto discografico BRRR! il 16 settembre alla Fabbrica di Lampadine di Milano. Questo appuntamento offrirà agli ascoltatori la possibilità di immergersi nelle atmosfere inedite create dall'unione di due artisti di grande esperienza, per la prima volta insieme in un duo che promette un'interazione musicale unica e spazi aperti all'improvvisazione. L'evento è a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

Considerato fra i più autorevoli music maker italiani, Roberto Colombo è noto per aver prodotto e collaborato con figure storiche, tra cui Enzo Jannacci, Giuni Russo, Alberto Camerini, Garbo, Le Orme, Ivan Cattaneo, Matia Bazar, Miguel Bosé e Morgan. Colombo è stato inoltre arrangiatore per Adriano Celentano ed Edoardo Bennato e curatore della carriera solista di Antonella Ruggiero. Ha composto le celebri musiche per spot e programmi televisivi come Viaggiando, Studio Aperto, Beautiful e la sigla oraria di Canale 5, contribuendo a definire l'identità sonora del panorama italiano.

Adriano Sangineto, rinomato per la specializzazione in arpa celtica, è musicista, compositore e arrangiatore formato al Conservatorio di Milano. Suona arpa celtica e clarinetto basso, integrando sofisticati effetti elettronici che donano alle sue performance un carattere intenso e originale. La sua esperienza ventennale lo ha visto protagonista in festival e tournée internazionali, dagli Stati Uniti all'Australia.

Negli ultimi anni, Sangineto e Colombo hanno collaborato insieme ad Antonella Ruggiero nello spettacolo Arpeggio elettrico. Il concept di BRRR! nasce da una ricerca sonora che alterna momenti di grande energia a passaggi più intimi, presentando una rilettura creativa delle sigle televisive più note firmate da Colombo. La presentazione milanese si rivolge in anteprima agli addetti ai lavori e prevede riprese video, che saranno impiegate nelle future attività di promozione e nei concerti dei prossimi mesi.

L'evento promette un viaggio musicale che fonde tradizione e innovazione, confermando la capacità dei due artisti di sorprendere con un progetto unico nel panorama italiano.