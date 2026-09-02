Verità Nascoste debutta su Retequattro con oltre un milione di spettatori

Ottimo esordio per il nuovo programma di Milo Infante, Verità Nascoste, che ha debuttato in prima serata su Retequattro attirando 1.018.000 spettatori totali e ottenendo un share del 9.93%. Il programma ha raggiunto picchi di 1.308.000 spettatori e del 15.5% di share, confermando il forte interesse del pubblico per il format che combina cronaca, approfondimento e racconto.

Il ritmo serrato e la presenza di ospiti di alto profilo hanno caratterizzato la prima puntata, contribuendo a rendere Retequattro la rete più vista dopo le 23:30 e a rafforzare la posizione della rete nel suo target di riferimento.

Verità Nascoste ha avuto un ottimo riscontro soprattutto tra il pubblico femminile, con il 13.1% di share e picchi che hanno superato il 14% tra le donne over 55. "Il programma ha registrato un'ottima risposta anche sul pubblico femminile, con il 13.1% di share e picchi di oltre il 14% tra le donne over 55."

L'esordio conferma il gradimento del pubblico per i programmi che sanno coniugare informazione, attualità e approfondimento tematico, ponendo Verità Nascoste tra gli appuntamenti da seguire nella nuova stagione televisiva di Retequattro.