Grande successo a Lerici per Cantautorando: tre serate dedicate alla musica d'autore

Grande successo di pubblico per Cantautorando, il salotto del cantautore, andato in scena a Lerici presso l'Arena della Rotonda Vassallo domenica 30, lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre. L'evento, realizzato dal Comune di Lerici in collaborazione con il Club Tenco, ha regalato al pubblico tre serate di grande musica d'autore, offrendo l'opportunità di vedere dal vivo artisti di altissimo livello e di ascoltarli raccontarsi in un'atmosfera intima e coinvolgente.

A fare gli onori di casa sono stati Chiara Buratti, che ha guidato il pubblico nella serata conclusiva, e Neri Marcorè, protagonista delle prime due giornate, raccogliendo il testimone ideale di Massimo Cotto, che insieme al Club Tenco aveva ideato Cantautorando nel 2019.

Domenica 30 agosto la serata ha visto come protagonisti assoluti gli Stadio. Gaetano Curreri ha portato in scena con Roberto Drovandi e Andrea Fornili lo spettacolo Io Sono Le Mie Canzoni, un viaggio emozionante attraverso la storia musicale di una delle band più amate d'Italia, che negli anni ha accumulato importanti riconoscimenti tra cui il prestigioso Premio Tenco.

Lunedì 31 agosto il pubblico ha potuto assaporare l'intensa musica di Gabriele Mancuso, giovane cantautore comasco, seguito dall'esibizione di Amara, cantautrice e scrittrice capace di coinvolgere la platea con carisma e profondità.

La serata di martedì 1° settembre è stata impreziosita dall'esibizione live degli Unadasola, duo toscano che ha aperto la scena alla consegna del Premio Tenco all'Arrangiatore e Produttore Musicale a Mario Lavezzi. Sul palco, Chiara Buratti ha letto la motivazione del premio, che ha reso omaggio al contributo di Lavezzi alla storia della canzone italiana: A Mario Lavezzi, compositore, produttore e arrangiatore che ha impresso un segno importante nella storia della canzone italiana. Dalle radici beat nei Camaleonti all'esperienza d'avanguardia con Flora Fauna e Cemento, la sua parabola artistica è la testimonianza di una rara sensibilità nell'architettura del suono. Ha saputo esaltare l'identità espressiva e poetica di interpreti straordinarie come Loredana Bertè, Fiorella Mannoia e Ornella Vanoni, costruendo per loro intelaiature armoniche e soluzioni d'arrangiamento entrate nella memoria collettiva. Il Premio Tenco riconosce in lui una figura chiave, capace di coniugare alto artigianato, eleganza formale e rigore strutturale, elevando la canzone a forma classica contemporanea che sa scuotere l'immaginario.

Cantautorando si conferma come un appuntamento che unisce la qualità della musica d'autore alla capacità di raccontare storie, percorsi e protagonisti attraverso le parole e le canzoni. È anche attraverso iniziative come questa che Lerici conferma la propria vocazione a essere luogo di cultura, di musica e di grandi eventi, accessibili a tutti, sono state le parole del Sindaco di Lerici Marco Russo.

L'entusiasmo e la partecipazione nelle tre serate hanno dimostrato ancora una volta come la musica d'autore sappia parlare a pubblici diversi e trasversali, valorizzando tradizione e innovazione in una cornice suggestiva affacciata sul Golfo dei Poeti.