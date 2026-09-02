Young Hash annuncia il nuovo album ADAVER: la voce di Bari conquista l'Italia

Young Hash fa il suo ritorno con ADAVER, il nuovo album disponibile dal 18 settembre sotto Columbia Records Italy e Sony Music Italy. Il progetto è già in pre-order e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso dell'artista barese, capace di portare la sua città e il suo vissuto sulla scena nazionale senza compromessi.



ADAVER è Bari che esce da Bari, è il suo accento e la sua ironia che arrivano a tutta Italia, è la sua gente che si prende il suo spazio. Con queste parole si apre un album che si distingue per l'autenticità e la volontà di raccontare senza filtri la realtà barese, valorizzando le radici e la voce di chi vuole emergere.



Young Hash, all'anagrafe Angelo Nicola Chiarelli, si conferma così il rapper più rappresentativo di Bari. Partito dalla scena trap del Sud Italia e affermatosi grazie a collaborazioni con artisti simbolo dell'urban nazionale, Hash ha costruito uno stile personale caratterizzato da liriche dissacranti e riferimenti alla tradizione della sua città.



Da bambino aveva un sogno preciso, ovvero quello di parlare con il suo accento a un'intera nazione. Oggi quel sogno passa attraverso la musica, senza cambiare linguaggio o identità. Il titolo stesso dell'album, ADAVER, significa "sul serio" ed è diventato un vero e proprio motto per il rapper, simbolo di autenticità, verità e di uno storytelling crudo e verace come la tradizione barese.



Il disco miscela la trap più classica con uno sguardo ironico e disincantato sulla vita. L'attitudine e l'ironia di Young Hash si materializzano nelle barre che raccontano di rivalsa sociale, sogni di periferia ed eccessi vissuti senza filtri, mantenendo sempre uno sguardo lucido e un'identità coerente.



ADAVER promette di essere molto più di un album: è la consacrazione di una voce che riesce a portare fuori dai confini di Bari la sua unicità, il suo accento e la sua energia, lasciando il segno nella scena musicale italiana.